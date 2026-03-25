Подписано: Нов парк в “Овча купел”

"Приехме този проект много присърце. Той е един от първите, които разгледахме с администрацията. Надявам се след години да сме много горди с постигнатото", заяви кметът на София Васил Терзиев на подписването на споразумение с БАН за изграждането на парк “Кукуряк” в район “Овча купел”.

"Вярвам, че това е само първата стъпка за реализация на един прекрасен парк", каза председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева

"Това е един пример, че дори сложни проблеми с голяма история могат да намерят решения при добро желание", допълни кметът Терзиев и отправи благодарности към всички замесени, като подчерта ролята на неправителствените организации и тяхната последователната работа за осъществяване на идеята.

Споразумението даде началото на края на 17-годишната сага за реализирането на парк „Кукуряк" в район „Овча купел". То дава възможност да се започне работа по изграждане на чакания с години от гражданите парк.

През юни 2023 г. общинския съвет одобри подробен устройствен план за терена, но процедурата беше блокирана след обжалване на БАН, които притежават 16 дка от терена.

Преди няколко седмици кмета на София Васил Терзиев внесе предложение за споразумение с БАН, а Столичният общински съвет го прие единодушно.

Според спогодбата БАН е призната за собственик на обособена част от 6787 кв. м, предназначена за Астрономически комплекс – образователен и културен център. Столичната община притежава останалите 82 009 кв. м, предвидени за парк и улична инфраструктура.

Теренът с обща площ близо 89 дка е предвиден за парк още в Общия устройствен план на София.

Визията за тази площ датира от 2009 г., когато граждански организации внасят предложение до Столична община за създаване на градски парк върху общински и държавни имоти.

"Кукуряк" ще свърже поредица от обществени пространства – от зоната около минералния извор и баня „Овча купел" до линейната зелена връзка към бул. „Президент Линкълн" и ул. „Бойчо Бойчев".

Столичната община поема ангажимент да изгради улична инфраструктура в периода 2027 – 2029 г., което ще осигури достъп до бъдещия парк и до имотите на БАН, както и ще подобри цялостната градска среда в района.