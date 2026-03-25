Председателят на „Възраждане" Костадин Костадинов и водач на листата в Трети МИР отдаде почит на граф Игнатиев пред паметника му в центъра на Варна навръх Благовещение. Той, членове на партията и нейни симпатизанти поднесоха венци и цветя в памет на граф Николай Игнатиев – историческа фигура, свързана с българската национална кауза и Освобождение. В историческа беседа Костадинов припомни заслугите на руския дипломат за Освобождението на България и създаването на Санстефанска България. Костадин Костадинов припомни и случаи на посегателства срещу паметника, който е първи в света, през последните години, както и оправдателни решения на съда по тези казуси, които определи като „позорни".

По време на събитието председателят на "Възраждане" призова за общонационален протест срещу евентуалното възобновяване на добива на шистов газ в Североизточна България. Поводът е организирана демонстрация в Добрич, инициирана от водача на листата на партията за областта Константина Петрова. По думите му протестът няма да бъде партиен, а „общонароден", защото рискът от замърсяване засяга всички граждани.

Костадинов припомни и проведения в миналото местен референдум в Генерал Тошево, на който жителите се обявиха против добива на шистов газ.Той заяви, че подобни акции ще бъдат организирани и в други градове от региона, включително Варна, Шумен и Силистра, като определи Североизточна България като „застрашена" от подобни инвестиционни намерения. Критика към санкциите и цените на енергията. В изявлението си Костадинов коментира и темата за цените на горивата и електроенергията. Той се обяви против държавните помощи за горива, като заяви, че според изчисления на партията отпадането на санкциите срещу Русия би довело до понижение на цените с около 40%. Вместо да се раздават от бюджета пари под формата на помощи заради поскъпването на горивата, трябва да бъдат отменени санкциите срещу Русия, каза пред журналисти Костадинов.Според него подобен ефект би имало и премахването на разходите за въглеродни емисии при електроенергията.

Предизборната кампания на „Възраждане" протича активно, като основното послание е свързано с необходимостта от „независима държава". Според него икономическото благосъстояние е пряко обвързано със степента на политическа и икономическа самостоятелност. Кампания с фокус върху „независимостта". Костадинов определи като основно послание на кампанията необходимостта от „независима държава".

„Ако искаме да живеем добре, трябва да имаме независима държава. В историята няма

богати колонии – богатите държави са независимите", заяви той. Той подчерта, че партията разчита „единствено на българския народ" и не планира коалиционни партньорства след изборите, а вотът на 19 април ще бъде „момент на избор" за бъдещето на страната.