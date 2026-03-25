На 24-ти март, в сградата на най-голямото училище в общината - СУ “Д-р Петър Берон”, град Костинброд, се проведе ключова за учениците среща, във форма̀та на семинар-дебат, която събра на едно място възпитаници на средното училище и ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“.

По инициатива на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Костинброд, община Костинброд и охранително дружество “Делта гард”, младежите имаха възможността да научат повече за превенцията срещу зависимостите и последствията от тях.Специален гост и лектор на срещата бе г-н Петьо Петков – експерт, сертифициран от американската агенция за борба с наркотиците (DEA). Той сподели своя богат професионален опит и говори открито пред младежите за сериозните рискове, свързани с употребата на наркотични вещества.

Безспорно най-вълнуващата част за учениците бяха практическите демонстрации, при които г-н Любомир Григоров показа на живо уменията на специално обучени кучета за работа на терен, спецоперации и техните силно развити сетивности. Събитието уважиха - директорът на СУ “Д-р Петър Берон” - г-н Кирил Станев, собственикът на охранително дружество „Делта Гард“ - г-н Марин Русев, чийто екип оказа ключово съдействие за реализирането на кампанията, г-жа Тереза Власайкова - секретар на МКБППМН - Костинброд и г-жа Десислава Георгиева - експерт “Социални дейности”.

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и неплолетните - град Костинброд - е стабилна, контролираща и превантивна комисия, която има за цел да осъществява своята дейност в сферата на развитието и правилното възпитание на децата и подрастващите.

Благодарим на гостите и инициаторите за пълноценната среща и обхванатите значими теми!

Вярваме, че информираността е най-важната крачка към превенцията.