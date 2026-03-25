Условна присъда получи жената, която през август изхвърли дини от автомобил пред общината в Казанлък

Общо наказание лишаване от свобода в размер на осем месеца, изпълнението на което се отлага за срок от три години, получи 43-годишната Е. А., след като Районен съд – Казанлък одобри споразумение, постигнато в хода на досъдебното производство, съобщиха от съда.

Пред съдебния състав Е. А. призна вината си за това, че на 15.08.2025 г. в град Казанлък е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - навлязла в зона ограничена за преминаване и движение на моторни превозни средства, управлявайки товарен автомобил, преминала през спусната бариера пред сградата на община Казанлък, крещяла на висок глас и изхвърляла дини от автомобила пред сградата на общината. Подсъдимата се призна за виновна и за това, че на същата дата и място е повредила чужда движима вещ - паркинг бариера, собственост на община Казанлък, като е причинила щета на стойност 600 евро.

Съдът лиши жената от правото за управлява моторно превозно средство за срок от четири месеца.

Пред Районния съд в Казанлък подсъдимата заяви, че разбира обвинението и последиците от споразумението, съгласна е с тях и доброволно е подписала споразумението.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

А ето какво написа за случая сайтът на вестник "24 часа" на 15 август 2025 година:

Жена, управлявала бус, пълен с дини, прегази бариерата пред община Казанлък. Тя е започнала да изхвърля дините от превозното средство, с което се е движила.

Полицейски екипи са се отзовали на място.

Жената е развивала собствена търговия с дини, като плодовете продавала на места по своя преценка, без нужните обозначения и, според служители на общината, без да заплаща нужните такси. Местните служители многократно са отправяли предупреждения, но тя продължила да не се съобразява с наредбите.

Жената извършва влизането на територията на общината с буса, с който работи, след поредното предупреждение от страна на административните служители. При това навлизане, тя чупи с буса си подвижната бариера на входа, а след това минала между паркираните в близост автомобили и започнала да изхвърля дини от превозното средство.

Властите съобщиха, че жената ще бъде арестувана за хулиганство. Съставен е и акт за пътнотранспортно произшествие и за нарушаване на имущество, информира NOVA.

Няма данни за пострадали хора при инцидента.