Задържаха трима младежи за изнудване, принудили мъж да им преведе 5500 евро заради срамно видео

Накарали го да изтегли кредит

Трима младежи са в ареста, след като изнудвали 30-годишен мъж със срамно видео и го принудили да им преведе 5500 евро. Акцията е била на Шесто РУ към СДВР.

Изнудването станало в жилище в столичния квартал „Манастирски ливади". Според събраните по досъдебното производство доказателства на 20 март около 20:25 часа в апартамент там, в съучастие трима извършители са принудили потърпевшия чрез заплахи с разпространение на компрометиращ видеоматериал да изтегли и преведе 5500 евро. Натискът е бил упражнен както чрез заплахи, така и чрез физическа принуда. От Софийската градска прокуратура допълниха, че мъжът е бил заплашван с два ножа, притискани в тялото му. Мъжът нямал парите, тримата го принудили да изтегли кредит, а след това да им преведе сумата.

В резултат на незабавно предприетите оперативно-издирвателни действия са установени и задържани трима младежи на възраст 17, 19 и 20 години.

Събраните материали по образуваното досъдебно производство са докладвани на Софийска градска прокуратура. На тримата извършители са повдигнати обвинения, наложена им е постоянна мярка „задържане под стража" .

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.