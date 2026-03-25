ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена с множествена склероза е 14-ият неизлечимо бо...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22540207 www.24chasa.bg

Две деца си играха с пушка в село Глогово, едното простреля другото

10064
Въздушна пушка СНИМКА: Pixabay

Дете от тетевенското село Глогово е простреляно по невнимание с въздушна пушка от свой приятел, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е от снощи. Сигнал за него е постъпил около 18:00 ч. в Районното управление в Тетевен. Установено е, че малко по-рано двете момчетата са взели пушката и едното е простреляло другото по време на игра в гориста местност край селото.

Пострадалото дете е било откарано във филиала на спешна медицинска помощ в Тетевен, където след преглед е било освободено, съобщи БТА. 

Родителите на потърпевшото дете са отказали съдействие от полицията. Пушката принадлежи на 60-годишен мъж, дядо на пострадалото дете и е била взета без неговото знание. Оръжието не е регистрирано по надлежния ред, за което му е съставен акт.

По случая в РУ - Тетевен е образувана проверка.

 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

