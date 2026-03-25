24 жалби за завишени цени са постъпили за седмица в КЗП - Велико Търново

24 жалби са постъпили за седмица в КЗП, в банките продължава обмяната на левове в евро.Данните бяха предоставени на заседание на областния координационен център по въвеждане на еврото във Велико Търново, предадоха от пресцентъра на областна администрация.

Представител на НАП докладва, че се наблюдава успокояване на обстановката и намаление на сигналите. Те се обработват от ТД- Велико Търново и от Централно управление. Правят се регулярни проверки и по постъпили сигнали.

От ОДМВР информираха, че е създаден съвместен екип от разследващи полицаи и икономическа полиция, които да координират процеса и да пресичат евентуални престъпни схеми.

„Има едно образувано досъдебно производство в Горна Оряховица за опит за употреба на фалшиви пари. Има и втори случай от 17.03. на лице, заредило бензин и заплатило с неистински банкноти. Той е от с.Лесичери, а банкнотата му е върната на пазара в Джулюница. Банкнота е конфискувана", оповестиха от ОДМВР-Велико Търново.

Докладвано бе, че всички пощенски станции имат засилено полицейско присъствие и то ще продължава особено, когато се изплащат пенсии. Проведени са множество срещи, за да се реализира кампанията по предприемане на превантивни мерки. Всички населени места са обходени. Раздавани са флаери за предпазване от измами.

От Комисията за защита на потребителите /КЗП/ увериха, че извършват редовно проверки в търговските обекти. За периода 13 – 25 март са постъпили 24 жалби, от които две са за високи сметки за ел. енергия, само една е относно различно обявени цени в лева и евро. Извършена е една съвместна проверка с ОДБХ и е констатирано нарушение по Закона за въвеждане на еврото, за което ще се предприемат мерки. Жалбите драстично намаляват. От „Български пощи" обясниха, че продължава обмяната на лелове в евро, но на съвсем малки суми. Натоварването е било през първите два месеца от въвеждането на новата валута. Становището на Областната дирекция по безопасност на храните е, че за периода няма жалби, продължават да оказват съдействие, когато се касае за проверки в хранителни обекти. От РЗОК посочиха, че всички плащания се извършват по банков път и няма затруднения при осъществяване на дейността на институцията. От ОББ уведомиха, че продължава процеса по обмен на левове в евро. Обменят се около 600 000 лева седмично в ОББ- Велико Търново.