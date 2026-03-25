При полицейска акция в Ихтиман иззеха списъци с имена, прякори и суми

При специализирана полицейска операция за противодействие на престъпността в Ихтиман от адрес в града са намерени и иззети списъци с имена и прякори, както и различни парични суми срещу тях, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР – София. В акцията са участвали служители от районното управление, ОД на МВР – София и Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.

Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство във връзка с чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, който предвижда, че лице, което предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция, или да гласува на референдум по определен начин, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от 10 000 до 20 000 лева, пише БТА.

От друг адрес в града са иззети различни наркотични вещества. При извършеното претърсване са открити и иззети около 100 грама MDMA, 35 грама амфетамин, 3300 празни самозалепващи се пликчета и електронна везна. Установеният на адреса криминално проявен мъж е задържан за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство. След приключване на действията по разследването и докладване на събраните доказателства в прокуратурата, 53-годишният мъж е привлечен като обвиняем, а мярката му за задържане е удължена до 72 часа.

Полицейските действия продължават. Извършват се и съвместни проверки с представители на Националната агенция за приходите, Областната дирекция по безопасност на храните и Регионалната дирекция по горите.

През изминалата седмица в Ихтиман при полицейска акция за противодействие на престъпления, свързани с горския фонд и контрола върху добива и транспортирането на дървесина, бяха проверени 25 адреса, 44 моторни превозни средства и 65 души.