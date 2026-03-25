С над 20 г. опит в системата е новият зам.-директор на полицията в Пловдив

От октомври 2023-а досега беше начело на Районното управление в Стамболийски

Повече от 20 години опит в системата на МВР има новият зам.-шеф на пловдивската дирекция на полицията комисар Венелин Костов. Той е бил представен официално днес, а назначението му е със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев, съобщиха от МВР.

Директорът ст. комисар Васил Костадинов изрази доверието си в личностните и професионални качества на своя нов заместник. Той посочи умението му да работи в динамична среда като водещ подход, който следва да се наложи в дейността на целия състав на дирекцията. Днес двамата заедно участваха в акцията, при която беше арестуван бившият общински съветник Айри Мурад.

Венелин Костов е роден през 1978 година. През 2002-а завършва висше образование с квалификационна степен "магистър" в Техническя университет в София. През септември на следващата година започва работа в системата на МВР на длъжност полицай в сектор "Охранителна полиция" при Второ районно управление в Пловдив. В същото подразделение преминава през позицията на младши полицейски инспектор, а през 2005 година – и като младши разузнавач. През 2008-а е разузнавач в Трето районно, където през 2016 г. застава начело на една от групите за противодействие на криминалната престъпност, а 2 години след това – и на сектор "Криминална полиция". През 2020 г. е преназначен като началник на сектор в Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР. От юни 2021 година ръководи Трето районно, а от 18 октомври 2023-а е начело на управлението в Стамболийски, която длъжност заема до настоящото преназначаване.

За постигнати високи резултати в професионалната си кариера е награждаван многократно от ръководството на МВР.