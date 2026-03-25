Проект за рекреационна гора в село Крапец се отлага заради пясъчни дюни

В 14-дневен срок Общинският съвет на Шабла да преразгледа свое решение от 9 юни 2025 г, заради новоустановени факти, които налагат отмяната на така взетото решение и привеждането му в съответствие със закона, пише в писмо на областния управител на област Добрич Асен Атанасов до председателя на Общинския съвет д-р Йорданка Стоева.

До тази мярка се стига, след като с решинието Общинският съвет на Шабла одобрява задание и разрешава изработването на специализиран подробен устройствен план на три поземлени имота,собственост на търговска фирма по кадастралната карта на село Крапец. С решението се дава „зелена светлина" за обособяване на урегулирани поземлени имоти „за рекреационна гора", запазване на предназначението им като горска територия и спазване параметрите на застрояване, съгласно общия устройствен план на община Шабла.

Искането на областния управител е резултат от извършената от министъра на земеделието и храните Иван Христанов проверка в района на 1 март т.г. След оспорване на процедурата от Министерство на земеделието, РИОСВ-Варна, променя становището си.

С оглед изпълнение на решението, в процедурата по преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка на специализирания подробен устройствен план за трите имота са установени по категоричен начин и са събрани доказателства, че в част от два от имотите има пясъчни дюни, които са защитени природни образувания.

Целта на областния управител Асен Атанасов е отмяна на допуснатия специализиран подробен устройствен план и възстановяване статута на имотите, за да се опази природата, добавят от областната администрация.