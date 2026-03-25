Връчиха на 10 човека предупредителни протоколи заради изборите при спецакция в Смолянско

10 човека са с предупредителни протоколи във връзка с изборното законодателство при специализирана полицейска операция, извършена на територията на област Смолян.

Акцията, която се координира от ОДМВР – Смолян, включва полицейски служители от всички звена – районните управления в областта, „Криминална полиция", „Икономическа полиция", „Охранителна полиция", „Пътна полиция", както и служители от Зоналното жандармерийско управление – Пловдив.

Полицейското присъствие е засилено във всички рискови райони. Екипите работят за противодействие на изборни нарушения и битовата престъпност. Акцията включва и активна работа с криминално проявени лица във връзка с изборния процес. Засилен е и контролът по пътищата.

В хода на операцията до 15:00 ч. са извършени проверки на 744 граждани и 451 моторни превозни средства. Проверени са и адреси във връзка с установяване на действителното пребиваване на регистрираните лица. За констатирани нарушения по Закона за движение по пътищата са съставени 17 акта и 49 фиша.

Установени са две лица, обявени за общодържавно издирване. Образувани са и две бързи производства, като са задържани две лица.

Установен е водач, управлявал моторно превозно средство след употреба на алкохол. В град Доспат е спрян за проверка 20-годишен мъж от гр. Дряново. При извършен тест с техническо средство е отчетена концентрация от 1,26 промила алкохол в издишания въздух.

При извършена проверка в жилище, обитавано от 20-годишен мъж в гр. Смолян, са открити наркотични вещества. Иззети са 41,1 грама марихуана, разпределена в 17 пакетчета, както и 1,88 грама кокаин. Работата по случая продължава.

Образувана е и административна преписка във връзка с установено държане на акцизни стоки без бандерол – иззети са 11 кутии вейп устройства.