Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче" отбелязва 40 години с концерт на 2 април в Доходното здание

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 2 април /четвъртък/ от 18:30 ч. в Голяма зала на Доходно здание ще се състои самостоятелен концерт „В ритъма на вдъхновението" на Фолклорен ансамбъл „Русчуклийче" към Общински детски център за култура и изкуство – Русе.

Събитието е посветено на предстоящите Великденски празници и отбелязването на 40-годишнината от създаването на ансамбъла.

Под ръководството на художествения ръководител Нели Гарвалова и помощник-ръководителите Лъчезара Гарванчева и Ангел Иванов, на сцената ще бъдат представени танци от различни етнографски области на България. Публиката ще има възможност да се наслади на изпълнения като „Пиринска сюита", „Капанчета", „Варненчета", както и на авторски хореографии на Нели Гарвалова – „Родопска сватба", „Шопска плетеница", „Арамийски игри", „Полъх от Влашко" и други.

Всички изпълнения ще бъдат съпроводени от оркестъра на ансамбъла с ръководител Владимир Минчев.

В празничния концерт участие ще вземе и група „Песнопойка" при Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" с преподавател Кристина Димитрова.

Билети могат да бъдат закупени на касата на Доходно здание в периода от 30 март до 2 април /включително/, всеки ден от 10 до 17 ч.