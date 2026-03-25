Започва приемът на документи по програма „Асистирана репродукция" на Община Русе

От 1 април 2026 г. започва приемът на документи по Програма „Асистирана репродукция" (инвитро) на Община Русе, като крайният срок е 30.04.2026 г.

В глава IV „Помощ на семейства и двойки с репродуктивни проблеми" на Правилник за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в Община Русе /Правилник/ са разписани реда, изискванията и критериите за подбор на кандидатите за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Кандидатите за финансово подпомагане следва да отговарят на следните изисквания и критерии за подбор на кандидатите за финансово подпомагане по Програма „Асистирана репродукция" на Община Русе:

Задължителни изисквания към кандидатите:

1. Да са с постоянен или настоящ адрес в Община Русе, не по-малко от три години.

2. Да имат сключен граждански брак или да са във фактическо съжителство, удостоверено с декларация.

3. Да представят медицинска документация, удостоверяваща наличие на безплодие – (по изисквания на Националната програма Инвитро).

4. Да не са били подпомагани от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция" в рамките на годината на кандидатстване.

5. Да не са били подпомагани повече от три пъти от Община Русе по Програма „Асистирана репродукция".

Критерии за подбор:

1. Кандидатите за финансово подпомагане по чл. 15, ал. 1 от действащия Правилник е необходимо да представят заповед за одобрение от „Център за асистирана репродукция" към Министерство на здравеопазването за финансово подпомагане за извършване на процедура по асистирана репродукция (за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК).

2. Кандидатите за финансово подпомагане по чл. 16, ал. 1 от действащия Правилник е необходимо да представят експертно становище и медицинска документация доказваща необходимост от извършване на процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК.

3. Средномесечният доход на семейството за последните 6 (шест) месеца да не е по-малък от две минимални работни заплати.

Община Русе предоставя финансова помощ за извършване на изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК, в т. ч.:

1. Спермограма;

2. Трансмисивни инфекции /предхождащи всяка процедура/;

3. Генетични изследвания – за двамата партньори.

Максималният размер на помощта за изследвания е до 306,78 евро.

Средствата на одобрените кандидати по чл. 15, ал. 1 за финансово подпомагане за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК се отпускат срещу представяне на фактура за действително извършен разход.

Община Русе предоставя финансова помощ за извършване на следните процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК, като се определят средства по видове и в размер, както следва:

1. Инсеминация от партньора – до 409,03 евро;

2. Инсеминация с донор – до 511,29 евро;

3. Инвитро на естествен цикъл – до 766,94 евро;

4. Инвитро процедура с донорски материал – до 1380,48 евро;

5. Тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TESA, PESA) – до 766,94 евро;

6. Кокултивиране на ембриони с ендометриални клетки – до 766,94 евро;

7. Ембриотрансфер на замразени ембриони, включващ: ембриотрансфер; замразяване на ембриони; размразяване на ембриони (култивиране и селекция) – до 766,94 евро.

Административна документация:

1. Заявление до Кмета на Община Русе - по образец;

2. Декларация за запознаване с условията на програмата - по образец;

3. Декларация за съгласие за обработване на лични данни – по образец;

4. Декларацията за съгласие за обработване на лични данни се подава и от двамата съпрузи/партньори/ - по образец.

Документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Русе, меню „За граждани", раздел „Здравеопазване", подраздел: Програма „Асистирана репродукция".

Към тях се прилагат следните документи:

Документ за доход (за предходните шест месеца) – и за двамата съпрузи/партньори;

Декларация за фактическо съжителство (свободен текст), ако двойката няма сключен граждански брак.

Информацията за постоянен или настоящ адрес в Община Русе и семейно положение ще се провери по служебен път.

Медицинска документация:

Експертно становище (за кандидатстващите по позиция 2 – за процедури по асистирана репродукция, които не се финансират от НЗОК);

Копие на заповед за одобрение от Националния фонд за асистирана репродукция (за кандидатстващите по позиция 1 – за изследвания, които са рутинно необходими при подготовка за асистирана репродукция и не се поемат от НЗОК);

Eпикриза за оперативна интервенция (лапароскопия или лапаротомия), доказваща обтурация или липса на маточни тръби и/или хистеросалпингография, доказващо същото;

Две спермограми – при наличието на мъжки фактор;

Една спермограма – при наличието на женски фактор;

Набор от медико-диагностични изследвания (копия).

Необходимите документи за кандидатстване: заявление и декларации (по образец), могат да се получат в Информационен център на Община Русе (пл. „Свобода" №6) или на сайта на Община Русе - тук.

За повече информация може да се обърнете към експертите от отдел „Здравни дейности" при Община Русе, стаи №32 и №37 (ул. „Черно море" №2);

За справки и информация тел. 082/881 609, 082/881 680 и на GSM 0885/397 831.