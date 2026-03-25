112 са вече образуваните производства за изборни нарушения

112 са вече образуваните досъдебни производства за изборни нарушения повече от три седмици преди вота на 19 април. Сигналите до МВР на специално създадената за изборите линия пък са 351, от които 302 са за купуване на гласове, има и четири за корпоратиен вот. Данните изнесе Ваня Нушева - съветник на служебния премиер Андрей Гюров.

Образуваните производства говорят за вече установени данни за нарушения от полицаите, които са им дали повод да работят по тези сигнали. Това говори за повишените очаквания на гражданите този път МВР да работи по-ефективно, посочи Нушева пред Би Ти Ви.