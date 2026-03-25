Русе отбелязва 160 г. от създаването на Възрожденско читалище „Зора"

С откриването на документалната изложба „160 г. Възрожденско читалище „Зора – 1866" бе дадено началото на редица събития, с които най-старото читалище в Русе ще отбележи своята годишнина. Гост на събитието бе кметът Пенчо Милков, който връчи почетен плакет на Община Русе на председателката на читалището Емилия Василева за това, че благодарение на труда на екипа, „Зора" остава средище на културен живот, творчество и обществена ангажираност.

„Малко институции имат 160 години история и продължават да я създават. Читалищата са със самобитен за българите характер и значение. В трудни моменти тук сме се събирали като общност и сме съхранили българското", каза кметът Пенчо Милков. Той допълни, че "Зора" продължава да вдъхновява поколения русенци, като съхранява жив възрожденския дух и го предава на младите с обич и отговорност.

Според Емилия Василева читалищата са български образователен, културен и обществен феномен. Тя изрази специална благодарност към кмета и Община Русе за подкрепата през годините, както и за предстоящия ремонт, който ще обнови сградата. Председателката на русенското възрожденско читалище изказа признателност и на институциите, с чиято помощ е осъществена експозицията – Регионалната библиотека „Любен Каравелов", Художествената галерия, Държавен архив – Русе и русенската фирма „Примако".

В документалната изложба са представени етапите от историята на читалището до днес, а неин куратор е д-р Веселина Антонова. Изтъкнатата русенска историчка и архивистка разказа пред присъстващите любопитни факти от експозицията. „Представили сме списъците за покани за първите балове изобщо в България, датиращи от периода 1867 – 1868 г. Русенци се справят прекрасно със светските навици по онова време и веднага след Освобождението посрещат подобаващо княз Александър Батенберг", каза още д-р Антонова. Тя сподели, че първата голяма инициатива на читалището е поръчката към Николай Павлович да нарисува картина на светите братя Кирил и Методий, която до Освобождението се използва при честванията на 11 май, когато почитаме създателите на първата славянска азбука. За Русе е чест големият художник да създаде своето произведение специално за града.

Изложбата бе уважена още от областния управител Орлин Пенков, общински съветници, представители на русенски културни институции, а специални гости на откриването на експозицията бяха представители на Сдружение за култура, образование и традиция "Балкански мост" в Битоля.

Отбелязването на 160 г. Възрожденско читалище „Зора" продължава с Националната научна конференция с международно участие на тема „Мисия читалище: читалищата и духовното единение на нацията". През октомври ще бъде издаден сборник с материали от конференцията. Предстои и провеждането на литературен конкурс за ученици по повод годишнината на тема „Моят град – моят герой", като с номинираните творби ще бъде издаден и сборник. През октомври ще бъде прожектиран и документален филм за 160 г. от основаването на читалището, а честванията ще приключат на 1 ноември, когато за Деня на народните будители ще бъде представен театралният спектакъл „Зора – пожар запалила". Премиерната постановка ще бъде изпълнена от Театрална школа „Артистисимо" в салона на възрожденското читалище.