Малка композиция „Бяло гълъбче" поставиха 12-класници в Добрич

Малка композиция „Бяло гълъбче" – символ на добротата и мира по повод празника Благовещение, изработиха дванадесетокласници от средно училище „Св. св. Кирил и Методий" в Добрич.

Творбата е разположена на входа на Етнографската къща и ще посреща посетителите с надпис "Блага вест за ново начало". „В един от часовете по „Култура и духовност" решихме да направим малък проект – гълъб с листенца около него. В този модул разглеждаме как чрез природни материали могат да се създават изображения с послания", каза заместник-директорът и преподавател по история и цивилизации в училището Саша Василева.

Учениците споделиха, че с проекта си искат да отправят призив за свят без агресия. „Решихме да оставим нещо от себе си в Добрич – послание за свят без агресия и повече доброта", каза Тея Георгиева. Тя допълни, че подготовката е започнала няколко дни по-рано, като всички ученици са се включили в избора на идея и в изработването на композицията.