Втори път намаляват присъдата за убийството в Болярци, този път - от 15 на 10 г.

Апелативният съд в Пловдив веднъж я понижи до 6 г., но върховните магистрати отмениха решението

От 15 на 10 г. беше намалена присъдата за убийството на Георги Асенов в садовското село Болярци. Апелативният съд в Пловдив за втори път прие, че първоначално определеното наказание на подсъдимия Стойчо Асенов е твърде високо, след като веднъж вече магистратите го намалиха на 6 г., но ВКС отмени решението им. Стойчо е признат за виновен и в опит за убийство на друг свой съселянин на име Рангел Славчев, съобщиха от съда.

Убийството на Георги Асенов беше предшествано от дълги скандали. Синът на мъжа - Иван, заживял с бившата жена на убиеца му - Ана. Със Стойчо имали две дъщери и се карали за това при кого да живеят момичетата. Първоначално тя отказвала да му ги даде, но впоследствие се съгласила.

На 19 юни 2023 г. трябвало родителските права да бъдат прехвърлени, Ана обаче не дошла и затова Стойчо отишъл в дома й. Последвала разправия с новия й мъж Иван, при която бащата на момичетата и майка му започнали да хвърлят камъни по къщата. Бил подаден сигнал на телефон 112 и двете фамилии били предупредени да не се разправят. По-късно Стойчо Асенов получил заплахи от другото семейство, потърсил за съдействие кварталния полицай, но не го намерил и се въоръжил с нож.

Родата на новия мъж на Ана пристигнала пред дома на Стойчо и започнало меле. В опит да защити семейството си той извадил ножа, намушкал веднъж Рангел Славчев и няколко пъти Георги Асенов. Мъжът издъхнал по-късно от нараняванията си.

В решението си Апелативният съд приема, че по случая има наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства за Стойчо и най-лекото предвидено в закона наказание ще се окаже несъразмерно тежко за него. Посочено е, че семейството му е било нападнато, което правилно е било отчетено от първостепенния съд, но не в достатъчна степен. Категорично е установено, че подсъдимият се е въоръжил с нож, но това е сторено след като е получил преди това заплахи по телефона. Нещо повече, той е направил опит да се обърне към органите на реда, след като е осъзнавал, че назрява конфликт с непредвидими последици.

Според магистратите не е без значение и обстоятелството, че всъщност инцидентът е възникнал след като бившата жена на Стойчо отказала да подпише документите за децата им, които на два пъти са ѝ носени и които са свързани именно с желанието на подсъдимия по съответния правно регламентиран ред да продължи да отглежда дъщерите си.

По време на инцидента наранявания са получили майката и бащата на Стойчо, което се е оказало и основният мотив за стореното от него. От представената характеристика се установява, че срещу него няма данни да е нарушавал обществения ред. В обкръжението му няма лица от криминалния контингент и не са налице данни за злоупотреба с алкохол и наркотични вещества. Въз основа на това е направен и извод, че извършеното деяние се явява изолирано в неговия живот. То е свързано с желанието му да полага грижи за децата си, което е и в основата на възникналия конфликт. Поради това се приема и наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства.

Стойчо е осъден да заплати да плати 102 000 евро на наследниците на Георги Асенов и 25 564 евро на пострадалия Рангел Славчев, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Решението на Апелативния съд подлежи на протест и обжалване пред ВКС.