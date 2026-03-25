Избират изпълнители за ремонт на корекцията на р. Владайска в няколко района в София

Столична община стартира две процедури за избор на изпълнители за ремонт на съществуващата корекция на река Владайска Снимка: Столична община

Столична община стартира две процедури за избор на изпълнители за ремонт на съществуващата корекция на река Владайска в два участъка на територията на районите „Витоша", „Овча купел" и „Красно село".

„Речните корекции са много важни както за опазване на водното богатство на града, така и за превенция от наводнения", посочи заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Първият участък е между ул. „Дамяница" и ул. „Белоток" в район „Витоша" с дължина около 140 м, пише Столична община.

Вторият участък е с дължина около 260 м и се намира непосредствено след бул. „Овча купел", на територията на районите „Овча купел" и „Красно село".

И за двата участъка са планирани сходни ремонтни и благоустройствени дейности, които включват:

  • възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на облицовката на речното корито, без промяна на съществуващото сечение;
  • изпълнение на ново дъно от стоманобетон (със съответните конструктивни слоеве) и облицовка;
  • ремонт без да се нарушава оттокът и работата на съществуващите дерета и отливни канали;
  • изграждане на предпазни парапети по подпорните стени на коритото;
  • подобряване на прилежащото пространство.

Столична община стартира и проучване и анкета сред гражданите за бъдещото развитие на зелената зона около река Владайска. Идеята е пространството край реката да се превърне в модерен линеен парк – място за разходки, спорт и срещи сред природата в града.

