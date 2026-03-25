Катастрофа с 3 коли в Пловдив, задръстването е голямо

Катастрофа между два обикновени автомобила и такси затруднява движението по ул. "Димитър Талев" в пловдивския квартал "Кючук Париж", съобщават шофьори.

Инцидентът е станал на кръстовището с ул. "Поручик Въльо Стефов". На място е пристигнал екип на полицията. Няма информация за пострадали при катастрофата.

В двете посоки - и към града, и към Околовръстното шосе, са се образували дълги колони от автомобили. Движението в района традиционно е натоварено в тази част на деня, а катастрофата допълнително пречи на трафика.