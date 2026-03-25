Компанията за втора година даде две стипендии на студенти и отличи със специални награди други двама

Четирима бъдещи инженери от филиала на Техническия университет в Пловдив получиха признание и подкрепа на една от големите и проспериращи компании у нас – "Инса ойл".

Третокурсниците Инна Хъшова, Мила Ганчева и Мартин Динов и техният колега от IV курс Георги Ефтимов бяха отличени със стипендии и награди на специална церемония в централата на дружеството край село Стряма.

"Благодарим за доверието и ще го оправдаем", увериха бъдещите висшисти. Димитър Панайотов от Съвета на директорите на "Инса ойл" връчи стипендия на четвъртокурсника Георги Ефтимов. Снимка: Радко Паунов

Това стана в присъствието на академичното ръководство начело с директора на висшето училище доц. Никола Шакев и деканите доц. Севил Ахмед–Шиева и доц. Красимир Амбарев и мениджърският състав на компанията, представлявана от Димитър Панайотов и инж. Иван Рангелов.

"Инса ойл" за втора година раздава две стипендии на студенти, а сега отличи и със специални награди и двама бъдещи инженери.

"Състезанието беше много оспорвано, но кандидатите се представиха чудесно. Над 3 часа ни отне да определим стипендиантите. Бих казал, че по–лесно вземаме управленски решения, отколкото решението на тази задача", призна Панайотов, който представлява съвета на директорите на "Инса ойл". По думите му когато устремът на младостта се стимулира с опита, това е много добър начален старт в кариерата на млад специалист. Димитър Панайотов удостои с годишна стипендия и третокурсничката Инна Хъшова. Снимка: Радко Паунов

"Стратегията ни открай време е била да вземаме млади хора и да разчитаме на тях. "Инса ойл" е компанията с най–млад екип и това е част от успеха й. Тук всички млади хора осъществяват идеите и мечтите си", отбеляза Албена Мирошникова от петролната фирма.

С годишни стипендии по 1500 евро бяха удостоени Инна Хъшова от специалност "Компютърни системи и технологии". Тя впечатлила журито с признанието, че иска да остане в България и да се развива. Георги Ефтимов, който изучава "Автоматика, информационна и управляваща техника", е бил част от националния отбор по тенис на маса за юноши и кадети. Успоредно със следването той е треньор на клуба в Панагюрище. "Част от парите от стипендията ще използвам да подпомогна спортния клуб", увери студентът. Инженер Иван Рангелов подари осцилоскоп за висок успех на третокурсника Мартин Динов. Снимка: Радко Паунов

За първи път се дават и две специални награди за високи академични постижения. Шефът на дирекция "Развитие" в компанията инж. Иван Рангелов връчи на третокурсника Мартин Динов осцилоскоп. Младежът от специалност "Дизайн и програмиране" споделил, че желае да си вземе такъв уред за своя разработка. "Заповядай и очакваме да ни запознаеш с резултата", връчи му подаръка инж. Рангелов. Другата отличена е Мила Ганчева от специалност "Компютърни системи и технологии". Тя ще получава размера на 1/2 от годишната стипендия.

Самият инж. Рангелов си припомни как навремето и той е започнал в "Инса" почти от студентската скамейка. През 2002 г. завършва филиала на Техническия университет в Пловдив, а след това изкарва магистратура в Химико–технологичния университет в Бургас. Започва работа в "Инса" като оператор, след това става технолог на рафинерията в Белозем, а сега вече е мениджър "Бизнес развитие" на компанията. Студенти от филиала на Техническия университет дойдоха на церемонията в централата на "Инса ойл". Четвъртокурсниците Теодор Димитров (вляво) и Атанас Радулов (в средата) са категорични, че ще останат да работят в България и вече имат оферти. Снимка: Радко Паунов