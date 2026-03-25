Майката на Десислава Иванчева е претърпяла инсулт, съобщава самата Иванчева в публикация във Фейсбук.

"Преди дни тя претърпя инсулт! Слава на Бог пораженията са минимални, но ще се нуждае от сериона рехабилитация, за да се възстанови и да не се повтори. Помолете се за нея и нейното здраве!", пише Десислава Иванчева за майка си Любка.

От публикацията става ясно, че майка ѝ все още е в болница и предстои да бъде изписана и да се реши какви стъпки да се предприемат за здравословното ѝ състояние.