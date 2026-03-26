Преди да се застреля, собственик на обменни бюра изтеглил 20 хил. паунда, парите не са открити

Криминалисти проверяват с кого е говорил помориецът Христо Бургазлиев в последните 30 минути от живота си

Бургаски криминалисти са по следите на едни 20 хил. паунда, които собственикът на обменно бюро Христо Бургазлиев прибрал от касата малко преди да сложи край на живота си.

57-годишният бизнесмен от Поморие взел сумата с уговорката, че ще я обменя, но така и не върнал парите обратно.

Сумата не е намерена нито у него, нито в автомобила, в който Бургазлиев се простреля

смъртоносно с мощния си пистолет "Зиг Зауер" на 16 март, твърдят източници на "24 часа".

Показното самоубийство е извършено малко след 15 часа на ул. "Поп Георги" в суперцентъра на Бургас - на метри от катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий". Около 15,17 ч в Първо районно управление е получено съобщение за счупено витринно стъкло на магазин за перилни препарати на ул. "Поп Георги". ХРИСТО БУРГАЗЛИЕВ

Непосредствено след това е получено второ съобщение - за открит труп на мъж в купето на "Ауди А8" с бургаска регистрация, паркирано срещу магазина.

Продавачката на търговския обект, чиято витрина е пробита от куршума, е в шок. Тя и клиентката, която в този момент разглеждала препаратите, като по чудо не са ранени.

В онзи момент двете жени са категорични, че е застрелян мъж на метри от тях

Първоначално действително се смята, че в центъра на Бургас е извършена показна екзекуция, но бързо става ясно, че случаят е по-различен.

На място пристига полиция, няколко патрулки отцепват района, а оперативно-следствена група извършва оглед.

Тялото на Бургазлиев е открито на шофьорската седалка. До него вдясно са намерени пистолет "Зиг Зауер" и една гилза.

По първоначални данни, които впоследствие се потвърждават от направените експертизи, се установява, че бизнесменът се е прострелял в дясното слепоочие. Проектилът, изстрелян от мощното оръжие, излиза от лявото слепоочие на мъжа и пробива стъклената витрина на магазина за перилни препарати.

Проверка установява, че намереното оръжие е законно притежавано. Според близки до сарафа обичайно пистолетът стоял в касата на валутното му бюро.

Версията за самоубийство се потвърждава и след преглед на записите от няколко камери,

монтирани на съседни обекти в района.

На тях се вижда как 30 минути преди самоубийството Христо Бургазлиев влиза в автомобила си и остава в него през цялото време. Той нито за миг не отваря някой прозорец или врата. През този половин час никой не се доближава до аудито на помориеца, показват видеозаписите. Прокурор Десислава Трифонова

Все още не е ясно дали и с кого е говорил помориецът по телефона в последните 30 минути от живота си. Предстои разследващите да поискат разрешение от съда за предоставяне на трафични данни, установи репортерска проверка.

57-годишният Христо Бургазлиев е един от пионерите в бизнеса с валутни бюра по морето още от зората на демокрацията. Държи верига от чейнч бюра заедно със своя съдружник Николай Андреев, по-известен като Доктора, също помориец.

Двамата се впускат и в строителния бизнес, като изкупуват апетитни парцели

край морето, но след няколко реализирани обекта между тях възникват конфликти, които ескалират и се стига до съдебни дела. Част от тях все още не са приключили.

Някогашните партньори се разделят, като според осведомени голяма част от бизнеса е преминала в ръцете на Доктора, който по образование е ветеринарен лекар.

През последните години Бургазлиев се занимава основно с валутното си бюро на ул. "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Бургас, съвсем близо до лобното му място. Той е едноличен собственик на "Файн 777" – фирмата, чрез която го стопанисва. След сигнала до 112 местопроизшествието беше отцепено от полицейски коли. СНИМКИ: ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

Според справка в Търговския регистър Бургазлиев е участвал в 6 дружества, в повечето от тях - със съдружника си Николай Андреев. Сред фирмите, които Бургазлиев е управлявал еднолично, е семейното "Бургазлиеви" ООД.

57-годишният помориец е сред най-разпознаваемите предприемачи

в курортното градче, но и спортист и ветроходец.

Бургазлиев е председател на ОФК "Поморие", самият той е бивш футболист, както и шеф на УС на "Джет клуб" - Поморие, свързан с развиване, популяризиране и утвърждаване на морското ветроходство и водните спортове.

Близки до бизнесмена го описват като изключително коректен партньор и верен приятел.

Светъл път и сбогом, Ицо! Ще ни липсваш в пътувания, фенски закачки, бъзици и спорове за "Реал", Хамилтън, Роналдо... в традиционното уикенд кафе с информацията от пиацата и смях...

Ще те помним и защото беше добър и почтен човек. Хубавите моменти с теб са много и незабравими. Твоето присъствие ще остане завинаги в нас! Ицо Пича!, пише на страницата си във фейсбук най-близкият му приятел – хотелиерът Георги Тръпков.

Смъртта на Бургазлиев е истински шок

за поморийци. Той е баща на 3 дъщери, едната от които – Христиана, е европейска шампионка по спортни танци. Семейството му е уважавано, а самият Бургазлиев винаги е готов да помогне.

След смъртта му негови съграждани пишат в социалните мрежи: Голяма трагедия и загуба за целия град! Жалко за случилото се, беше достоен човек.

Непосилни дългове, натрупани след навлизането в строителния бранш, и последвалият разрив с бизнеспартньора му са сред основните версии за трагедията. Възможно е и Бургазлиев да е бил изнудван от някого, затова да е взел тези 20 хил. паунда, допускат разследващи.

По случая е образувано досъдебно производство, работи се по всички възможни версии, казват от окръжната прокуратура в Бургас. Вече са назначени съдебномедицинска експертиза, ДНК, дактилоскопична, балистична, физикохимическа и техническа експертиза.

"Иззети са множество записи от камери на обекти. Няма данни за участие на трето лице, което да е в причинно-следствена връзка със случилото се", коментира пред "24 часа" наблюдаващият прокурор Десислава Трифонова.

"Няма никакво съмнение, че човекът сам е посегнал на живота си. Това не е първият случай, в който хора, задлъжнели с огромни суми, губят почва под краката си и стигат до самоубийство.

Всичко останало са конспиративни теории, които не отговарят на действителността", коментира опитен криминалист появилите се версии в социалните мрежи, че Бургазлиев всъщност е убит, докато е бил в автомобила си, а случаят умишлено се прикрива.