Деца на загинали военнослужещи се запознаха с военната професия

Инициативата е част от усилията за изграждане на връзка между военнослужещите и техните семейства, както и за популяризиране на военната професия Снимка: Министерство на отбраната

Военнослужещите от 101-ви алпийски полк бяха домакини на децата на военнослужещи от Българската армия, загинали при или по повод изпълнение на военната служба. Те запознаха децата с дейността, подготовката и мисията на едно от най-елитните формирования в Сухопътните войски, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Голям интерес сред младите гости предизвика статичния и динамичен показ на въоръжение и техника. Децата имаха възможност да разгледат отблизо различни образци оръжие, използвано от военнослужещите, както и да наблюдават демонстрации на тяхното приложение в реални условия.

Особен акцент в програмата бяха представените алпийски способи, характерни за подготовката на личния състав на полка. Децата имаха възможност не само да се докоснат до военната техника, но и да усетят духа на екипност, дисциплина и отговорност, характерни за службата в Българската армия.

Инициативата е част от усилията за изграждане на връзка между военнослужещите и техните семейства, както и за популяризиране на военната професия сред младото поколение.

Инициативата е част от усилията за изграждане на връзка между военнослужещите и техните семейства, както и за популяризиране на военната професия Снимка: Министерство на отбраната
