При дъжд в Административния съд в Пловдив вали още 3 дни, но ще става „зелен" с европари

Сградата е красива отвън, но вътре има течове, събират водата с кофи

Предстои мащабно саниране, с фотоволтаици ще се добива необходимият ток

„При дъжд в сградата на Административния съд в Пловдив вали още 3 дни. В покрива има пролуки и водата си намира пътя." Това казва председателката на правораздавателната институция Мариана Шотева преди старта на мащабното саниране, което трябва да превърне постройката в едно от първите зелени съдилища в страната заедно с ВАС.

Отвън съдът изглежда много добре и ако човек не е влизал вътре, не би заподозрял, че там има течове и подпухнали от влагата мазилки по стени и тавани. „Това е една от най-красивите нови сгради в Пловдив, защото е стъклена и с каменни облицовки. Но когато завали, слягаме кофи на партера да събират водата. Това е опасно не само за съдиите и служителите, а и за страните по делата. Опитвахме се открием откъде точно тече на покрива и да направим ремонт с по-малко средства, но това се оказа невъзможно", обяснява Шотева. Така се стига до кандидатстване за европейски средства за мащабно обновление съвместно с общината по проект „Пловдив – достъпен, свързан, привлекателен за живот, работа и образование". Председателката на съда Мариана Шотева се надява ремонтът да приключи в кратък срок. СНИМКА: ВАНЯ ДРАГАНОВА

Финансирането е спечелено, процедурата по обществена поръчка е проведена и за изпълнител е избрана опитна асеновградска фирма

с оферта от 802 000 евро. Ремонтът ще бъде на инженеринг – фирмата трябва да изготви проекта за 90 дни, а самите строително-монтажни работи да приключат за 365 дни. Предстои сключването на договора и старт на дейностите по същество. Те са много – подмяна на покрива с изграждане на система за отводняване не само там, а и по козирките на сградата, поставяне на нова дограма, защото сегашната е компрометирана и през нея също влиза вода при валежи, както и монтиране на топлоизолация.

„Покривът е почти плосък и на него ще има фотоволтаици и батерии за съхранение на добитата енергия. Произведеното по този начин електричество ще е достатъчно за нуждите на сградата – за отопление, охлаждане и за топла вода. По този начин ще спестим разходите за ток", описва Шотева.

На южната и западната фасада ще бъдат монтирани слънцезащитни елементи пред или към новата дограма, защото големите стъклени външни повърхности сега пораждат ефекта на оранжериите – не само през лятото, а и през всички слънчеви дни в част от помещенията е прекалено топло.

„Ще имаме и зелени пана по терасите и в едно пространство до сградата, което сега юношите от близкото училище използват за пушене. То е точно до първа зала, децата си говорят си и пречат на работата на съставите. Там ще има пано, тип скулптура от растения. Тези зелени площи ще се поливат дигитално", казва още председателката на съда.

Тя се надява след изготвянето на проекта по-голямата част от строителните дейности да приключат по-бързо от предложения срок. По стените и таваните има видими следи от течове. ВАНЯ ДРАГАНОВА

„Основният ремонт трябва да е през юли, август и септември. Няма да се местим, защото ще се работи поетапно, но ще има неудобства. През лятото съдът има 45-дневна ваканция, но има и спешни дела, които трябва да бъдат разгледани. Ще преговаряме с ръководството на Военния съд, който е наблизо, да ни предоставят зала, в която да гледаме неотложните дела – такива са например отчуждаванията", допълва Шотева. Ще трябва да бъде осигурена и приемна, в която да входират жалбите.

Ако всичко се случи по план, през септември сградата ще е обновена и за студените есенни и зимни месеци ще останат само довършителните дейности.

Сградата беше седалище на руското консулство в града

Сградата е построена през 1974-а-1976 г. и беше седалище на Руското консулство в града. Разгънатата застроена площ е 2100 кв. метра, а височината – близо 14 метра.

Руското консулство беше закрито в края на миналия век, когато кмет на Пловдив беше Спас Гърневски, и 4-етажната постройка опустя. След обособяването на административните отделения в отделни съдилища община Пловдив дари имота на новосъздадената институция. През 2008-а започна ремонт и Административният съд се нанесе в нея през 2011 г. В тези 3 години съдът се помещаваше в сградата на някогашната печатница на бул. „Мария-Луиза".

От последното преустройство на сградата са минали 15 години, гаранционният срок на извършените дейности е изтекъл и това прави сериозният ремонт повече от належащ.