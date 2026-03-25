Андрей Гюров: Пандемията показа, че мерките на калпак не работят

3820
Премиерът Андрей Гюров се срещна с представители на транспортния бранш. Снимка: Министерски Съвет

Ковид пандемията ясно показа, че „мерките на калпак" не работят. Нашият подход в настоящия момент е различен - той е целенасочен и стъпаловиден, в зависимост от развитието на кризата. Това заяви премиерът Андрей Гюров по време на днешната му среща с представители на транспортния бранш.

Те обсъдиха обсъден пакетът от мерки, който служебният кабинет подготвя в отговор на ситуацията в Близкия изток и отражението й върху гражданите и бизнеса в България.

Поредицата от срещи и широкият диалог, с който се ангажира лично министър-председателят, са част от фокусираните усилия на правителството да изработи възможно най-подходящия пакет от мерки за настоящата ситуация. Наред с това дискусиите създават повече предвидимост и възможности да се обсъдят начини секторите да бъдат по-подготвени, ако възникнат предизвикателства в бъдеще.

В хода на срещата премиерът и представителите на превозвачите се обединиха около разбирането, че мерките трябва да са навременни и без излишни и тежки административни процедури. Обсъдени бяха и стъпките, които други европейски страни предприемат в настоящата криза. Министър-председателят Андрей Гюров увери, че правителството ще направи оптимално възможното в условията на удължителен бюджет.

