Трима младежи снимали гей в интимна поза, изнудили го да изтегли кредит, за да им преведе 5500 евро (Обзор)

Трима младежи измамили гей, че искат да са интимни с него срещу заплащане, заснели го как им прави орална любов и го принудили да изтегли кредит от 5500 евро, които да им преведе. Гнусното престъпление станало на 20 март в столичния кв. “Манастирски ливади”.

Историята обаче започва малко по-рано. Младежите - на 17, 19 и 20 години, си направили профил в приложението за гей запознанства грайндър. За разлика от тиндър, там не се чака за съвпадение, за да можеш да си пишеш с някого. Така попаднали на 30-годишен мъж. Уговорили се той да им прави орална любов, дори щял да им плати. Докато мъжът обръщал внимание на едно от момчетата, другите две снимали, а той не забелязал. Веднага след това започнало изнудването. Момчетата извадили два ножа, притискали ги в тялото на жертвата и го заплашили, че ще разпространят кадрите.

Взели телефона му и от приложение за онлайн банкиране пуснали искане за кредит. Въпреки късния час - 20,25 ч, одобрението и преводът на парите станали за секунди. След това си прехвърлили сумата по сметка в револют на едно от момчетата.

Мъжът подал сигнал в Шесто РУ към СДВР. Така тримата били задържани, но по неофициална информация успели да изхарчат голяма част от парите. Тримата са в ареста с определение на съда. От прокуратурата съобщават, че се разследват и други подобни случаи, в които тримата са замесени.

По неофициална информация един от тях е от средата на март в столичния кв. “Студентски град”. Тогава друг мъж бил принуден да даде 12 000 евро.

Това е втора група, изнудвала гейове, които преди това заснели в интимни пози. Първата е арестувана през ноември 2024 година, отново при акция на криминалисти от Шесто РУ. Тогава мъже на 26, 28 и 32 години успяха да вземат 150 000 лева от петима души, сред тях шеф на банка и телевизионер.