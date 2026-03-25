Йотова: Да пазим езика - дори AI без думите ни е мъртва машина (Обзор)

Буквите са нашето гордо завещание, обяви президентът пред учени от цял свят, които събра на Международния форум за кирилицата

Кирилицата е непреходен символ и има безспорно бъдеще в дигиталната ера - без езика изкуственият интелект е само машина.

Около това се обединиха президентът Илияна Йотова, министрите на образованието и на културата проф. Сергей Игнатов и Найден Тодоров и участниците в третия Международен форум за кирилицата.

Тази година учени и изследователи на кирилицата от България и цял свят, включително Китай, посвещават дискусиите си на “Духовното наследство в дигиталния век”. Йотова е организатор на форума.

Искаме да говорим за непреходните символи на човечеството. Буквите помнят и ни надживяват, с писаното слово човечеството не забравя своето минало. С вездесъщите думи дори разговаряме с изкуствения интелект. Без нашите думи и букви той е просто една мъртва машина, каза президентът. И определи езика ни като “безценен камък, който трябва да пазим”, защото именно словото и думите формират мирогледа на хората. Чрез тях обичаме и враждуваме, въпреки че всички искаме да изгоним омразата от речника си. Със същите думи и глаголи са говорили нашите предци преди стотици години, напомни тя. Затова азбуката и езикът са гордото ни завещание. Президентът Илияна Йотова е организатор на третото издание на Международния форум за кирилицата. СНИМКА: Николай Литов

Основната цел на форумите е

темата за българистиката да се върне в дневния ред

не само на България, но и в световен мащаб, припомни Илияна Йотова. Тя поставя проблема за намаляващите от години лекторати по български език в чуждестранните университети.

“Днес на света му трябват непреходни стойности, в името на които да намерим съгласие и смисъл за следващите векове”, допълни държавният глава. Именно популяризирането, развиването и грижата за родния език тя постави като основна задача в дигиталния свят.

От години Йотова настоява и за създаването на български национален културен институт от типа “Сервантес”. Запазването на писмеността трябва да е най-голямото задължение на хората, каза и проф. Сергей Игнатов. Чрез кирилицата българите ставаме съучастници в строителството на човешката цивилизация, а не пришълци.

Тя ни прави

част от “културното ДНК” на народите,

посочи проф. Игнатов. С нея присъстваме в дигиталната ера, така се разпространява нашата писменост и култура. “България днес е там, където се пише на кирилица и се говори на български език”, каза той.

Връзка с дигиталните кодове пък посочи Найден Тодоров. Маестрото разказа, че за разлика от останалите азбуки, които са просто наредба от букви, в кирилицата всяка носи своето послание. Гости на събитието бяха конституционният съдия Атанас Семов, шефката на БАН чл. кор. Евелина Славчева и други общественици. СНИМКА: Николай Литов

Ако искаме да унищожим един народ, достатъчно е да унищожим неговата писменост

Защото без нея той ще загуби своята памет, а без памет няма бъдеще, каза министърът на културата.