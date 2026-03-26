МВР: По-малко кражби и убийства, но повече измами и домашно насилие през 2025 г.

Северозападна България е най-опасна, дрогираните шофьори намаляват с 31% спрямо 2024 г.

По-малко кражби, грабежи, изнасилвания и убийства, але повече измами и домашно насилие отчита МВР в годишния си доклад за 2025 г.

Извършените престъпления намаляват спрямо 2024 г., а разкриваемостта се увеличава, както посочват всяка година. За миналата полицията е работила по 80 348 престъпления, за разлика от 2024 г., когато са регистрирани 86 049, което е намаление с 6,6%.

Коефициентът на престъпност (брой престъпления на 100 хил. души) за 2025 г. обаче расте заради намаляването на населението.

Средно 1247 на 100 хил. души са престъпленията в страната за 2025 г. при 1244 за 2024-а.

Северозападна България остава в челото на негативната класация с най-много престъпност на глава от населението. Най-много са в област Монтана, Враца е на трето място, а Видин - на четвърто.

Най-спокойно традиционно е в Кърджали и Смолян

37% от извършителите на престъпления са на възраст над 40 г., тези между 18 и 30 са 29%, непълнолетните са 7,4%, а малолетните - 3%.

Децата най-често крадат. През 2025 г. са извършили 2374 кражби, а през 2024 г - 2577.

Пренебрежимо малко, но намаляват пияните шофьори. Дрогираните обаче са с 31% по-малко, отколкото през 2024 г.

Увеличават се обаче престъпленията, свързани с наркотици, които малолетни и непълнолетни извършват - 3,6%. С 18,4% растат и невръстните хулигани.

Телефонните измами бележат ръст от 37% спрямо предходната година. 386 са за 2025, 282 са били през 2024-а. Най-много са в Пловдив и Плевен, но в 17 области на страната се отчита ръст. 103 от случаите през 2025 г. са разкрити, арестувани са 107 телефонни измамници и мулета на пари.

С 12% се увеличават и случаите на домашно насилие, като убитите са 3-ма спрямо 2-ма за 2024 г. Ръст бележи и неизпълнението на заповеди за защита от домашно насилие.

Дрогата, която МВР е заловило заедно с Агенция "Митници" през 2025 г., е по-малко в сравнение с 2024 г. - 4 тона марихуана (22 тона през 2024 г.), 398 кг кокаин (485 през 2024 г.) и 800 гр. хероин при 868 кг през 2024 г.

ГДБОП отчита, че корупция има във всички сфери на обществения живот,

но най-вече в обществените поръчки, където рискът от злоупотреби е най-висок. Уязвими били приходните администрации, държавните контролни органи, както и общините.

В общата статистика обаче регистрираните корупционни престъпления намаляват от 69 на 67.

Най-висок е рискът от измами с фондове на ЕС при дейностите по оперативни програми, свързани с обработка на земеделски земи, отглеждане на земеделски култури, провеждане на обучения, строителство на къщи за гости, инфраструктурни проекти и предоставяне на услуги, при които стойността и реалното изпълнение трудно могат да бъдат установени и контролирани, отчитат още антимафиотите. Те са участвали в 6 операции на Европейската прокуратура за измами с еврофондове.

Рекордно малко жертви на пътя, но пак сме последни в Европа

456 са загинали по пътищата в България през 2025 г., което е рекордно малко за последните 35 г.

Загиналите са с 4,6% по-малко, отколкото през 2024 г. Естония например бележи спад с 36%, а Гърция с 22%.

Доклад на Европейската комисия от вторник посочи, че у нас все пак има най-много загинали на 1 млн. души от населението в сравнение с другите държави. За 2025 г. сме дори след Румъния, която беше в челото на негативната класация от няколко години.

Иначе от всички жертви на пътя 62% са шофьори, 23% са пътници и 15% са пешеходци.

Най-много катастрофи има във Варна, София, Пловдив и Бургас, а най-малко в областите Ямбол, Смолян и Силистра.

Пътната безопасност се влошава само в Габрово, Силистра и Сливен по показатели загинали, ранени и катастрофи.

93,4% от катастрофите са заради нарушения на шофьорите, най-често отнемане на предимство, висока скорост и неправилни маневри.

През 2025 г. са издадени над 3,1 млн. документа за нарушения на правилата за движение по пътищата - актове, електронни фишове и глоби по Кодекса за застраховането.