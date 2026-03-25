През април раздават по 20 евро на бедни с коли, до дни ще има мерки и за бизнеса (Обзор)

Заявления се подават до Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес

Целта на новият пакет ще е да се избегне затваряне на бизнеси и съкращаване на хора, а не да се раздават хеликоптерни пари

Правителството активира социалната помощ от 20 евро на месец за бедните, които притежават собствен автомобил. Причината е, че 24 март е бил трети пореден ден, в който цената на дизела на дребно е била 1,60 евро. Това съобщи финансовият министър Георги Клисурски след заседанието на Министерския съвет.

Компенсацията се полага на две категории. Първата са хората, които получават средства от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Те няма нужда да подават заявления и автоматично ще получат компенсацията от 20 евро, каза социалният министър Хасан Адемов.

Другата категория граждани са тези, които нямат плащания от АСП. Те ще трябва да подадат заявления в бюрата на агенцията по настоящ адрес или през електронния портал на Министерството на електронното управление.

Заявлението ще се подава еднократно, а не всеки месец

В него хората ще посочат и как искат да получат помощта - по банкова сметка или в пощата. Компенсацията за март ще се плати през април. Ако тя продължи и през април, това означава, че хората с право на компенсация, ще получат следващото плащане през май, допълни министърът.

Основният критерий за получаване на помощта е доходен – право на подкрепа ще имат хора със средномесечен брутен доход до 652,41 евро, което представлява два пъти линията на бедност за 2025 г. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, ако няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по мярката ще е 537,88 евро.

Допълнително условие е кандидатите да притежават моторно превозно средство, да са съсобственици или лизингополучатели, каза още социалният министър.

Очаква се по този начин правителството да подкрепи 1,38 млн. души

Финансовият министър напомни, че НАП прави и проверки на цените на горивата. Над 800 от общо 4000 бензиностанции са проверени за нивата на техните маржове, така че всяко увеличение на цените да е единствено резултат от обективни пазарни обстоятелства и доставни цени, а не от спекулативно поведение, каза Клисурски.

Правителството вече работи и за антикризисен пакет за бизнеса. В момента текат срещи с различни браншови организации, с които се съгласуват различни мерки.

Важно е те да са ефективни и таргетирани и да пресичат инфлацията в зародиш, т.е. в началото на веригата, като например

подпомагане за транспортните фирми или заради високи цени на тока,

каза Клисурски. В сряда премиерът Андрей Гюров и министърът на енергетика се срещнаха с представители на Българската петролна и газова асоциация. От нея стана ясно, че в момента няма опасност от недостиг на горива.

Премиерът Андрей Гюров и министърът на енергетиката Трайчо Трайков проведоха среща с представители на Българската петролна и газова асоциация.

От асоциацията попитаха и за изтичащия срок на дерогацията за “Лукойл”. Премиерът ги увери, че всички необходими стъпки за удължаване на дерогацията са предприети и работата по договарянето е непрекъсната. Гюров поиска и предложения от тях, така че пазарът да работи без резки сътресения в сложната обстановка.

Андрей Гюров по време на днешната му среща с представители на транспортния бранш.

Ковид пандемията ясно показа, че „мерките на калпак" не работят. Нашият подход в настоящия момент е различен - той е целенасочен и стъпаловиден, в зависимост от развитието на кризата, каза пък Гюров по време на срещата му с представители на транспортния бранш.

Андрей Гюров обсъди с председателя на Фискалния съвет на България Симеон Дянков, Виктор Илиев от БНБ, главния директор „Управление емисионно“ в БНБ Георги Чанев и главния секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски подготвяния пакет от мерки във връзка с отражението на ситуацията в Близкия изток върху гражданите и бизнеса в България.

Пак в сряда бе и срещата на премиера с председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков, Виктор Илиев от БНБ, главния директор „Управление емисионно" в БНБ Георги Чанев и главния секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски подготвяния от служебното правителство пакет мерки във връзка с отражението на ситуацията в Близкия изток върху гражданите и бизнеса в България.

"Досега практиката беше да се прилагат широки мерки с хеликоптерни пари, които се пренасят в инфлационни очаквания. Сега отделяме време и усилия за по-таргетиран подход. Целта на мерките ще бъде да се избегне затваряне на бизнеси и съкращаване на хора, сподели премиерът.

В БНБ се изготвя макроикономическа прогноза по възможни различни сценарии. Добре насочените мерки на фискалната политика могат да ограничат вторичните ефекти, изтъкна Виктор Илиев.

Симеон Дянков обясни, че мерките не трябва са на калпак, а в "момента би било грешка да се таргетират акцизи и ДДС, защото веднъж направени не позволяват гъвкавост".

Междувременно служебният кабинет взе решение да сезира Конституционния съд за решението на 51-ото НС да го задължи да предприеме пакет от мерки срещу високите цени на горивата.

Вносител е финансовият министър Георги Клисурски. По принцип правителството приветства духа на решението на парламента да се изработи антикризисна програма заради войната в Близкия изток, но оспорва чисто правно формата на това решение, обясни Клисурски.

Депутатите поискаха създаване на специален фонд към Министерството на финансите. Той трябва да се пълни с вноски от нарасналите приходи от ДДС от по-скъпите горива, както и от други източници като Българската банка за развитие.