Илияна Йотова: Във времето, в което живеем, имаме нужда от повече духовност

Във времето, в което живеем, в което технологиите навлизат със скоростта на светлината в нашия живот и сме започнали да си говорим по-често с изкуствения интелект, имаме нужда повече от духовност и това става ясно за всички, каза президентът Илияна Йотова, съобщи БТА. Тя приветства гостите на концерт на квартет „Светоглас“ в Музея за християнско изкуство в криптата на храм „Св. Александър Невски“. Концертът слага край на първия ден от Международния форум за кирилицата „Духовното наследство в дигиталния век“, който се провежда по инициатива на държавния глава.

Днес се докоснахме до нашето минало, ръкописите, изображенията, буквите, словото и по този начин се докоснахме до самите нас, посочи Йотова във връзка с международния форум. По думите ѝ можем да прочетем себе си през миналото, но можем да направим и прочит за това къде сме с оглед на нашето бъдеще. На нашето поколение се падна една мисия и голяма задача – да пренесем азбуките, които са част от основата на нашата идентичност, в следващия дигитален век, и да го предадем на следващите, заяви държавният глава.

Надявам се, че ще успеем да го направим със същата любов и убеденост, както нашите родители са го предали на нас, макар и в едни малко по-спокойни времена, посочи тя. По думите на Йотова днес този завет е предаден не само на хората в България, но и на тези по целия свят, както и българите, които живеят зад граница. Те по някакъв начин, с помощта на технологиите, днес са следили нашия форум и отзивите са повече от сантиментални, с огромна носталгия и любов към родината, добави президентът. Нашата задача е да запазим тази кръвоносна система, тъй като родолюбието не се измерва с географски граници, заяви още Илияна Йотова.

Тя обясни, че днес участниците във форума са успели да запалят и да върнат към българистиката и историята много чуждестранни колеги от водещи университети в Европа и света. Ние разширихме географските граници на този форум и вече говорим за българистика, азбука и кирилица и в Азия, каза Йотова.

Преди няколко години, по време на пандемията от Ковид, когато се свързвахме с нашите сънародници зад граница само по телефона, един от тях каза, че България отдавна не е на три морета, а на седем, защото български днес се говори в много страни и всички континенти, отбеляза тя. България е там, където се говори български и има българи, както днес каза един от нашите докладчици, добави Йотова.

В този опасен, тревожен свят, в който някой път много трудно намираме нещо, за което да се хванем, нека да се хванем за своята история и за своето самочувствие, че сме българи, и пред чудния поглед на иконите да кажем „да бъде“, посочи също Илияна Йотова.