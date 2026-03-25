149 хил. евро дарения за Радев още на старта, само едно от 600 за ПП-ДБ

Даренията се отчитат в хода на кампанията пред Сметната палата, която впоследствие ги проверява за несъответствия.

Нито една от останалите формации засега не е обявила спонсори пред Сметната палата

За много от преведените суми в полза на президентския проект липсват декларации за произход на парите

И лица на име Бойко Борисов и Румен Радев подпомагат кампанията му

Над 149 хиляди евро дарения е събрала формацията “Прогресивна България” на Румен Радев от началото на предизборната кампания за 5 дни. Всъщност пари са започнали да пристигат още преди официалния ѝ старт.

Това е единствената измежду регистрираните за вота партии и коалиции, към която текат преводи. В сайта на Сметната палата, пред която по закон участниците трябва да отчитат даренията, към сряда има още само една с финансова подкрепа от свой симпатизант. Това е ПП-ДБ, декларирала дарение от 600 евро. Отделно са кандидат-депутати, които подпомагат кампанията (виж по-долу в текста).

Част от преводите към Радев светят в червено в регистъра на Сметната палата - маркирани са така, защото не е налична декларация от дарителите за произход на средствата. Този документ е задължителен при сума над минималната заплата (620 евро), но до момента нито един от превелите средства над минимума не е обявил произхода им. Но пък огромна част от даренията са по точно 600, по малка част по 500 евро. Няма ни една незакръглена сума.

107 превода на обща стойност 149 110 евро към “Прогресивна България” бяха постъпили до публикуването на този текст. 22 от тях са без подадени декларации за произход на парите.

Най-щедрото дарение дотук е първото постъпило -

20 хиляди евро, направено от Диляна Парушева още на 11 март, т.е. преди старта на кампанията. Второто е от Георги Тихов - 19 хил. евро, преведени на 20 март. От същата дата има и 6000 евро от Йовелина Техова.

Има седем дарения по 5 хил. евро и още 11 превода на стойност между 3000 и 1000 евро. Повечето от останалите преводи са по 600 или по 500 евро, има и дребни - 100, 50, 25 и 20 евро.

Тези дарения са отбелязани като подадени от привърженици на партията, а не като кандидати за депутати. В списъка се открояват няколко имена, едното от които е Румен Радев. Възможно е действително това да е самият доскорошен президент и лидер на коалицията, но да се е оказал в грешната графа - “дарители”, вместо “кандидати”. Въпросният

г-н Радев е дал 5000 евро

Подобна е ситуацията и с друг дарител - Слави Василев, превел 2000 евро. Името му съвпада с това на политолога Слави Василев, водач на листата на ПБ в Силистра.

Почти е сигурно обаче, че става въпрос за съвпадение на имената при дарителите Бойко Борисов и Манол Генов. Адашите на лидера на ГЕРБ и на политика от БСП, доскоро екоминистър, са дарили по 500 евро.

Любопитна подробност е, че повечето дарители са подали имената си с малки букви. Има и двама поддръжници, дарили повече от веднъж. Красимира Жутева е пуснала по 2000 евро в два последователни дни, а Илия Христозов - три пъти по 500.

Това е впечатляващ старт за Радев, предвид че в платформите му не се четат широки призиви за финансова подкрепа на проекта му.

Освен парите от поддръжници и кандидати на Радев му се полагат и държавни пари за реклама. По закон формациите, които не получават субсидия от бюджета, имат право на до 40 хил. лева (20,4 хил. евро) за кампанията си. Във формацията на Радев обаче има партия, която доскоро беше в коалицията на БСП, т.е. вземала е държавна субсидия, затова пакетът за агитация на “Прогресивна България” е редуциран до 13 хил. евро от ЦИК.

Плавно и кандидатите са започнали да финансират кампаниите си. Засега от тях общо са пуснати 34 219,65 евро.

И въпреки че се очаква кандидатите да са по-наясно с правилата от поддръжниците си, и там почти всички преводи са без придружаващата декларация за произход на средствата.

Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа Сияна, е пуснал два превода по 5000 евро в един ден към коалицията си “Сияние”. Декларация няма.

Емил Димитров също е превел 5000 евро към формацията, от която се кандидатира - “Синя България”, отново без документ.

Останалите пари са насочени към ПП-ДБ.

Депутатът Венко Сабрутев е превел 10 хил.

евро - най-много, като също е пропуснал да обяви произход. Дребни преводи са направили още две настоящи депутатки от “Промяната” - Айлин Пехливанова и Деница Симеонова.

На последните избори през октомври 2024 г. шампион по дарения беше ДПС с набрани 430 хил. лева. Те бяха събрани от петима политици от партията. Втори тогава останаха ПП-ДБ с 300 506, иначе в годините преди това бяха все шампиони по набрани суми. Сега Радев още преди да е изтекла седмица от старта на кампанията почти е достигнал тази сума. През есента на 2024-а ПП-ДБ бяха обявили и непарични дарения на стойност 260 540 лева.

Политиката на партиите за финансирането на кампаниите им е различна.

ГЕРБ не събира дарения,

а използва държавната си субсидия. На последните избори такива не посочиха и от “Величие”. За първи път от години на последния вот хората на Ахмед Доган отчетоха финансова помощ - на една и съща дата към АПС бяха постъпили 71 превода по 920 лева. Толкова беше минималната работна заплата тогава, под която не се изискват декларации за произход на парите.

Депутатите на “Възраждане” пък са изключително активни и много от тях даряват твърди суми за партията си. На изборите за 51-ия парламент 14 от тях бяха пуснали по 10 хил. лева.