Земетресение с магнитуд 5,1 удари Гърция, разлюля Петрич, Благоевград, Гоце Делчев

Земетресение с магнитуд 5,1 беше регистрирано в Гърция, усети се и у нас Снимка: ЕMSC

Земетресение с магнитуд 5,1 беше регистрирано в 21:08 ч. местно време в Гърция, в района на Атон, показват данни на Европейско-средиземноморски сеизмологичен център. 

Трусът беше усетен и в редица градове в Южна България.

Епицентърът е на 110 км източно от Солун и на 22 км източно-югоизточно от Неа Рода, Гърция.

Земетресението е на дълбочина 5 км, сочат данните.

Още три вторични труса, най-силният от които с магнитуд 3,9, бяха отчетени минути по-късно. 

"Усетих го много силно. Живея на осмия етаж и разлюля сериозно", каза жена от Благоевград. Жители разказват,  че трусът е усетен и на по-ниските етажи. Петричани пък, които живеят в къщи, също казват, че са усетили доста силно земетресението. "Лежах на дивана, когато усетих разлюляването. Не беше кой знае колко страшно, и допусках, че епицентърът е някъде в Гърция, защото в последните дни там имаше серия от по-слаби трусове", каза петричанин.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

