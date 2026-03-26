ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чужденци чакат с часове за регистрация пред сектор...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22543013 www.24chasa.bg

Арестуваха шефа на пощата в Кърджали за изборни заплахи (Видео)

6372
Арестуваха шефа на пощата в Кърджали за изборни заплахи СНИМКА: Фейсбук/Георги Кандев

Ръководителят на пощенската станция в Кърджали е задържан, съобщи във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев.

От събраната информация става ясно, че той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април.

В хода на бързото производство са разпитани трима души. Двама от тях пред съдия.

Публикувахте от Георги Кандев в Сряда, 25 март 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

