Арестуваха шефа на пощата в Кърджали за изборни заплахи (Видео)

Ръководителят на пощенската станция в Кърджали е задържан, съобщи във фейсбук профила си главният секретар на МВР Георги Кандев.

От събраната информация става ясно, че той е заплашвал и убеждавал служители на хуманитарна организация да обясняват на получаващи хранителни помощи в кърджалийското село Бенковски, че хранителните продукти се дават от определена партия, за която трябва да гласуват на предстоящите избори на 19 април.

В хода на бързото производство са разпитани трима души. Двама от тях пред съдия.