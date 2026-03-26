Акция срещу купен вот събуди Стражица

Трима са задържани с наркотици в Стражица в започнала рано тази сутрин акция срещу конвенционалната престъпност и престъпления, свързани с изборното законодателство. Полицейската операция се провежда в четири села в района - Камен, Асеново, Кесарево и Бряговица.

"Образувани са две бързи производства за наркотици, трето лице е хванато с вейпове. Други 10 лица се издирват, по оперативна информация, че са в очакване да бъдат потърсени и са готови да търгуват гласове за определена политическа партия срещу парична сума. Част от тях вече са установени. Проверяват се и търговски обекти. Разкрити са и други престъпления, характерни за тези населени места", обясни на брифинг старши комисар Мариян Лонгинов, временен шеф на Областна дирекция на МВР - Велико Търново.