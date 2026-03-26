Жена отглежда 17 кучета в апартамент, от дома й се носи непосилна миризма

Жена отглежда 17 кучета в дома си в блок 405 във варненския кв. "Владиславово". Нейните съседи търсят помощ от общината и от държавата заради силната смрад, която се носи в блока и от течовете от екскременти от животните, стана ясно от репортаж по БНТ.

"Кучетата вероятно са в окаяно състояние, те не се извеждат навън и живеят в апартамент от 75 квадрата като заложници.

А ние сме заложници на силния им лай, воня и течовете. И това продължава от 10 г. Тази жена има здравословен проблем. Говори се, че има две деца, които живеели в чужбина", разказа една от съседките.

Хората от блока подавали жалби до кметство "Владиславово" и до Областната дирекция по безопасност на храните, на собственичката на кучетата са налагани глоби.

"Да, в кметството са получени сигнали за отглеждане на голям брой кучета в жилище, обектът е посетен, но за съжаление нашите правомощия са ограничени - трябва да се задейства етажната собственост", каза Сашо Димитров, зам.-кмет на "Владиславово".

От Областната дирекция по безопасност на храните е получен отговор до етажната собственост, че са направени опити за контакт със собственичката, но не е осигурен достъп до жилището. Ще се търси съдействие от прокуратурата и полицията.