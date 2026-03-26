Емил Дечев: Кметът на Кърджали и други опитали агресивно да влязат в полицейското управление

"Огромна група от партийни членове са отишли в Районното полицейско управление след задържането на шефа на областната пощенска станция в Кърджали. Става дума за симпатизанти на парламентарно представена формация. Те са били водени от кмета на града, който е и кандидат за народен представител. Опитвали са се доста агресивно да влязат в управлението. Може би са искали да изведат своя приятел", това каза пред Нова тв служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

В сряда вечерта главният секретар Георги Кандев обяви, че ръководителят на Областната пощенска станция в Кърджали е бил задържан по подозрения за упражняване на натиск и нерегламентирана политическа агитация.

Дечев обясни, че са раздавани помощи от НПО, като е обяснявано, че е благодарение на конкретна партия и така е призовавано да се гласува тъкмо за нея.

„Не бих искал да споменавам името ѝ, за да не влияя на изборния процес. След като минат изборите, ще обявим класацията на на партиите, купували най-много гласове. Всички, които извършват престъпления, са третирани еднакво. МВР има същото отношение към всяка партия", увери Дечев.

Според министъра има разнообразие от начини, чрез които се правят опити за извършване на изборни престъпления.

„Използват се хора от криминалния контингент, с няколко присъди за различни видове престъпления. Много често те нямат нищо общо с изборите досега - по-скоро осъждани за наркотици, кражби, грабежи. Освен тях обаче има и такива, които нямат регистрирани криминални прояви, но дължат постовете си на дадена политическа сила - кметове, техни заместници, общински съветници, дори членове на кандидат-депутатските листи на някоя партия. През такива хора или през служители на горски стопанства, които например раздават дърва, се осъществява процесът по купуване на гласове - през социални помощи или заради вересии в магазини", уточни Дечев.

Вътрешният министър отбеляза, че една от целите на МВР е хората да си дадат сметка, че ако се замесят в изборни престъпления, има риск да бъдат хванати и съдени за деянията си.