При катастрофи в страната през изминалото денонощие са ранени 25 души, съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са 22.

В София са регистрирани 29 леки произшествия и четири тежки. Пострадали са четирима души.

От началото на месеца са станали 353 произшествия с 26 загинали и 443 ранени. От началото на годината катастрофите са 1160, загинали са 85, а ранени – 1452. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. са отчетени седем повече загинали участници в движението по пътищата.