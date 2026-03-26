Чужденци чакат с часове за регистрация пред сектор "Миграция" в Пловдив

Често недоволството води до шумни скандали и разправии, разказват живеещите наблизо

От месеци пред сградата на ОД на МВР - Пловдив се извиват дълги опашки от чужденци пред сектор "Миграция", които искат да се регистрират у нас. Някои твърдят, че чакат още от нощта, предава Нова тв.

Постъпват сигнали и за нередности, като по думите на чакащи се изготвят неофициални списъци от външни лица. Те раздават импровизирани номера и решават кой да бъде допуснат до сградата. Хора без подобни "талони" често са спирани, принуждавани да чакат с часове или да търсят начин да получат достъп до сградата, предава Нова Тв.

„Дойдох в 5 часа. Преди мен имаше 15 души. Чакаме на дъжда. Това е третият път, откакто идвам", разказа Сезгин Мюмюнов. Той е женен от четири години за туркиня и трябва да удължи документите й за временно пребиваване у нас.

Сред чакащите има и група от чуждестранни студенти, които учат из шестте университета в града. Понякога чужденците сами си изготвяли реда на чакане, като си съставят списъци и раздават поредни номера. Влизайки обаче вътре, тази организацията пропада, тъй като процедурата е първото да се тегли билет и всеки по отделно се насочва към конкретно гише. Често това води и до шумни скандали, разказват живеещите и работещите наблизо.

В позиция от МВР обясняват, че в сектор "Миграция" има четири гишета, които работят без прекъсване. Средно на ден обслужват около 100 души.