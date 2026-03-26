Потушени са 68 пожара в страната през изминалото денонощие, има един пострадал

Потушени са 68 пожара в страната през изминалото денонощие в страната и има един пострадал гражданин, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Пострадалият е мъж на 73 г. след пожар в къща в Хасково. Той е с изгаряния на левия крак и е откаран за наблюдение в Многопрофилната болница за активно лечение в града.

Пожарните екипи са реагирали на 98 сигнала за произшествия. С материални щети са възникнали осем пожара, от които четири - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 60 пожара.

Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи, а 17 - при оказване на техническа помощ.