Мъж нападна с макетен нож шофьор след конфликт на пътя в Бургас

Линейка откарала пострадалия в болница Снимка: Снимка: Архив

Шофьор е пострадал след словесна агресия, прераснала в нападение в Бургас. Инцидентът е станал на бул. „Захари Стоянов", съобщи БНТ.

Според полицията между двама шофьори на кола и на товарен автомобил възникнал словесен конфликт, който след това прераснал във физическа саморазправа. Причината – засичане на товарния автомобил от страна на лекия.

В разгара на скандала 54-годишен мъж от Айтос, управлявал лекия автомобил, извадил макетен нож и нанесъл порезни рани по носа, лявата буза, както и в тилната област на 46-годишния шофьор от Бургас.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ, оказана му е медицинска помощ и е освободен за домашно лечение.

Нападателят е задържан до 24 часа.

