Шофьор блъсна двама мъже на зебра във Велико Търново и избяга

Трима пешеходци са пострадали при пътни инциденти в областта. Вчера около 04,30 ч. на ул. «Н. Габровски» във В. Търново лек автомобил, движещ се към центъра на града, управляван от 54-годишен от с. Малчика е блъснал пресичащите на пешеходна пътека двама мъже на 27 и 37 години, единия от Килифарево, другия от с. Ресен, след което автомобилът е напуснал мястото на произшествието. В резултат на това по-младият мъж е настанен за лечение във великотърновската болница, а другият пострадал след преглед е освободен за домашно лечение. Малко по-късно водачът и автомобилът са установени. Започнато е досъдебно производство, съобщи полицията.

Пешеходка е пострадала при инцидент и в Г. Оряховица. Вчера около 16,30 ч. в железничарския град товарен автомобил, управляван от 23-годишен местен жител, при движение на заден ход е блъснал 57-годишна пешеходка. Тя е настанена за лечение във великотърновската болница. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.