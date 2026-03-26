ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Милков за войната в Иран: Тръмп подцени сит...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22543751 www.24chasa.bg

Шофьор блъсна двама мъже на зебра във Велико Търново и избяга

Дима Максимова

[email protected]

Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Трима пешеходци са пострадали при пътни инциденти в областта. Вчера около 04,30 ч. на ул. «Н. Габровски» във В. Търново лек автомобил, движещ се към центъра на града, управляван от 54-годишен от с. Малчика е блъснал пресичащите на пешеходна пътека двама мъже на 27 и 37 години, единия от Килифарево, другия от с. Ресен, след което автомобилът е напуснал мястото на произшествието. В резултат на това по-младият мъж е настанен за лечение във великотърновската болница, а другият пострадал след преглед е освободен за домашно лечение. Малко по-късно водачът и автомобилът са установени. Започнато е досъдебно производство, съобщи полицията.

Пешеходка е пострадала при инцидент и в Г. Оряховица. Вчера около 16,30 ч. в железничарския град товарен автомобил, управляван от 23-годишен местен жител, при движение на заден ход е блъснал 57-годишна пешеходка. Тя е настанена за лечение във великотърновската болница. Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)