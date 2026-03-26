На 25 март 2026 г., за поредна година трите градски читалища – НЧ „Иван Вазов - 1947“, НЧ „Кирил и Методий - 1890“ и НЧ „Заря - 1914“, с подкрепата и съдействието на община Костинброд, организираха и проведоха литературната викторина „В света на приказките“. Тазгодишното издание беше посветено на творчеството на Братя Грим. В читалищната инициатива участие взеха ученици от втори до четвърти клас от I ОУ „Васил Левски“ – град Костинброд, II ОУ „Васил Левски“ – град Костинброд, ОУ „Отец Паисий“ – село Петърч и НУ „Отец Паисий“ – село Драговищица и СУ “д-р Петър Берон”. Литературният кръг през годините се е утвърдил като традиция за община Костинброд, носеща радост и вдъхновение на всички участници. И тази година викторината премина в три етапа:

Въпроси по произведенията на Братя Грим;

Драматургични етюди по любими приказки;

Конкурс за рисунка, вдъхновен от приказния свят на Братя Грим;

Секретарите на читалищата, с финансовата подкрепа на община Костинброд, осигуриха за всяко училище, участващо във викторината – грамота за участие, книжки с приказки и за победителите в конкурса за рисунка - материали за рисуване. Журито на събитието беше в състав: г-жа Бистра Боянова – началник отдел „Образование, младежки политики, спорт, култура и социални дейности“ в община Костинброд, г-жа Десислава Георгиева – младши експерт „Социални дейности“ в община Костинброд и г-жа Жаклин Костадинова – организатор мероприятия в НЧ „Иван Вазов - 1947“. За да подкрепят възпитаниците си, присъстваха г-жа Красимира Манова – директор на II ОУ „Васил Левски“ – град Костинброд, г-жа Милена Костадинова – директор на ОУ „Отец Паисий“ – село Петърч, както и преподаватели и родители. Приказките на Братя Грим са част от световното културно наследство – истории, съхранили през вековете вечни теми за доброто и злото, смелостта, справедливостта и човешките ценности. Община Костинброд приветства подобни инициативи и активността на учениците в стремежа им към знания, култура и въображение. Поздравления за всички деца и техните ръководители, взели участие в литературната викторина, състояла се в НЧ „Заря - 1914“, кв. „Маслово“, град Костинброд.