В Стара Загора осъдиха мъж, откраднал кабели за захранване на светофарна уредба

Районният съд в Стара Загора осъди 36-годишния С. А. на лишаване от свобода за една година, като определи наказанието да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Той бе обвинен, че е откраднал кабели за захранване на светофарна уредба, съобщиха от съда.

Съдебен състав, състоящ се от съдия и двама съдебни заседатели, постанови присъда и призна подсъдимия за виновен в това, че на 24 юли 2025 г. в Стара Загора чрез използване на нож, отнел чужди движими вещи – кабели, собственост на общината. Кабелите били предназначени за захранване с електричество на светофарната уредба, намираща се на кръстовището на ул. „Христо Ботев" и бул. „Руски".

Заради предходните осъждания на С. А., деянието се явява извършено в условията на повторност.

Пред Районния съд в Стара Загора делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, поради което първоначално определеното наказание на 36-годишния мъж бе намалено с една трета.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Окръжния съд.