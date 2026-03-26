Помагач в грабеж на 24 500 евро от пенсионери иска на свобода, съдът отказа

Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняем в помагачество за грабеж на 24 542 евро от възрастна двойка на 14 януари, за изменение на мярката му за неотклонение от "Задържане под стража" в по- лека.

Въззивният състав споделя съображенията на първоинстанционния съд, че събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателствени материали, изброени и обсъдени в обжалваното определение, обосновават предположение за съпричастност на жалбоподателя към инкриминираното деяние, наказуемо с лишаване от свобода от 3 г. до 10 г. Според Окръжен съд Кюстендил е налице опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление, ако не се задържа под стража. Обвинението срещу него е много тежко, респ. очакваното наказание - сериозно, което би могло да го подбуди да се отклони от наказателно преследване, индиция за което са последващите инкриминираното деяние негови действия. Опасността от извършване на престъпление се извлича от завишената степен на обществена опасност на посегателството, предмет на което е голяма сума пари от пострадали в напреднала възраст, което бездруго свидетелства за престъпна увереност и показва, че за обвиняемия не е затруднително засягането на различни защитавани от наказателното право обществени отношения.

От задържането на П. Г. под стража са изминали малко повече от два месеца, който срок не е неразумен, преценен в аспекта на обема и тежестта на обвинението, се казва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил, с които е потвърдена мярката за неотклонение „Задържане под стража".

На 14 януари около 17,30 ч. семейство пенсионери от кюстендилското село Лозно бе ограбено на пътя. Възрастни хора преди това превалутирали 50 хил. лв. в банка в града, пазарували в хранителен магазин и си тръгнали пеша към селото. В края на град Кюстендил неизвестен мъж се приближил и насилствено изтръгнал от ръцете на жената бяла пазарска чанта, където били парите, след което избягал. Възрастните хора са проследявани по маршрута им от банката до магазина и после по пътя им към село. Задържаният е 46-годишен мъж от с. Долна Гращица, известен на полицията с множество противозаконни деяния и е осъждан. Полицаите установили, че в проследяването на възрастните хора и извършването на престъпното деяние се е присъединил и братът на 46-годишния мъж.

Двамата братя са се придвижвали с два автомобила - „Мерцедес" и БМВ. При преследване на мерцедеса, водачът не се е подчинил на подадените сигнали за спиране, в близост до дома си в селото е изоставил автомобила и се е укрил.

В издирвателните действия по-късно са се включени и служители на „Гранична полиция". В 22:45 ч. 46-годишният мъж е открит в крайпътна канавка, в посока село Търновляк, докато се крие от издирващите го. От него са иззети са множество доказателствени средства, но парите не са открити.