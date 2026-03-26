Да се опитаме в България да сме консолидирани и да избегнем огромните щети, които ще дойдат. Политиканстването няма да помогне, чегъртането, което правят само ще създаде враждебност, но цените растат, каза във Видин лидерът на ГЕРБ

Обещание за съдебна реформа, но след като се съобрази с кметовете като изразител на желанията на хората, направи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов от Видин.

"И съдебна реформа ще се направи, но какво искат хората - кметовете са изразител на това. Като партия сме тясно свързани с кметовете, нашите избиратели живеят в тия градове", увери Борисов. Той подчерта, че не дели кметовете по партиен признак.

Борисов посочи, че ГЕРБ искат да има пари за училища, пътища, за санирането, което е "най-добрата социална програма". "В Кюстендил 78 блока са санирани, нов град. По плана за възстановяване, има го, защото направихме правителство, иначе бе безвъзвратно загубен", каза Борисов. И вметна, че вчера се "разсърдил" на кмета на Кюстендил - не казал как трябва да се направи съдебна реформа, а питал за града си. Всички кметове изброявали какво друго искат да се направи - извори, пътища...

Кметът на село Ружинци Александър Александров пък се обади, че пътят към неговото село отново е със замразен ремонт. 2020 г. всичко било готово, а после спряло. Тъкмо почне и спира, вметна Росица Кирова.

Той напомни, че с удължителните бюджети общините действат с 1/12 от предишния редовен. "Колко години кметът не може да си направи визия и да каже: тия 4 г. ще нзправя това и това. Казва: не мога... Нарушихме правилото правителството да е по 4 г. Сега като изкара една година и викаме: ей, колко време изкара...", обобщи лидерът на ГЕРБ.

Единството прави силата, само дето не го спазваме, съжали Борисов.

С посещение в катедрален храм "Св. вмчк Димитър Солунски" започна посещението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във Видин. Владиката му разказа за ремонтите, които са направени на църквата, както и за предстоящите. Борисов е в града, за да подкрепи водачката на листата Росица Кирова и кандидатите за депутати от партията

"Пътят до Видин е труден и се надяваме да бъде изграден", заяви отчето. "В момента такива ями и дупки има, че само околовръстното в София е конкурентно на вашия път. Вие обаче нямате вина, това са държавни пътища", отбеляза лидерът на ГЕРБ.

Кметът на Видин Цветан Ценков, който също се срещна с Борисов, пък се похвали със саниране и реконструкция на градската среда и си пожела завършване на магистралата.

"Стратегията трябва да ни е да изнесем икономиката и индустрията, и новите икономически зони до Дунава, където е най-евтино, плавателна е, цяла програма има", заяви лидерът на ГЕРБ. А на отпуснатите средства към общините Борисов подчерта, че са се старали да има пари по места, в които кметовете работят.

Борисов отбеляза, че има хора, които не са идвали във Видин, но с този път не може да го препоръча, след като магистралата стане обаче, ще е много по-добре.

"И в Украйна чудовищна война, и в Газа, сега и в Иран. Цените растат главоломно. Като е служебно правителство е лесно да ги упрекнем, ама администрациите не работят, работят общините, защото кметът е стабилен. Администрацията се ослушва кой ще е след изборите (първа политическа сила - б.р.). Не съм ти казал бягай, че си чужд кмет - обединението идва от 2 страни", каза лидерът на ГЕРБ.

"Нашите връзки са трайни и дълги - сглобката ГЕРБ и СДС тръгна от Видин, има си причини", напомни кметът Ценков. А думата "сглобка" провокира Борисов да обясни: "Трябва да се съберем. Кога ще има една партия да управлява еднолично? Това не може да го има, може да го искаме и мечтаем, но трябва по някакъв начин да се работи в тоя дух".

"Толкова лош светът не е бил, или поне нашите поколения след 46-та не си спомнят и рискът с всеки ден да стане по-лошо е реалност. Да се опитаме в България да сме консолидирани и да избегнем огромните щети, които ще дойдат. Политиканстването няма да помогне, чегъртането, което правят само ще създаде враждебност, но цените растат", смята лидерът на ГЕРБ. Според него сега цените растат главоломно, защото "няма от кой да се плашат - няма кой да ги спира".

"Тия министри са още един месец. Те си мислят, че ще векуват. Последните 4-5 г. не може да изброим министрите. Не знам кой е на строителството, не може да им научим имената", каза Борисов.