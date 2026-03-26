Игуменът на Зографския манастир видя проекта за нова голяма църква в Благоевград

На Благовещение Неврокопски митрополит Серафим, кметът на Благоевград Методи Байкушев и архитект Георги Витанов, представиха проекта за изграждане на храм „Св. вмчк Мина" в Благоевград. Събитието събра десетки граждани, духовници и гости, обединени около каузата за създаването на нова църква в града. Сред присъстващите бяха Адрианополски епископ Евлогий, игумен на Рилската света обител, Архимандрит Гавриил, игумен на Зографската света обител, областният управител Николай Куколев, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова, командирът на 3-то бригадно командване полк. Кирил Спаневиков, представители на държавната и местната власт, образователни институции, духовници, граждани и общественици.

Идеята за изграждането му датира от първата половина на ХХ век, когато Благоевград (тогава Горна Джумая) се утвърждава като важен административен и духовен център в региона. Кметът Методи Байкушев връчи на Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим официално издаденото от Община Благоевград разрешение за строеж.

„Много е вълнуващо в присъствието на толкова много хора да представим този важен проект, една голяма цел на поколения благоевградчани - да имаме нов храм, храм, който е посветен на св. великомъченик Мина. Тази цел, този импулс, дава още митрополит Борис преди повече от 80 години. През последните 25 години за нейното осъществяване работиха митрополитите Пимен, Натанаил и Серафим, всички благоевградски кметове, областни управители, председатели на общински съвет, общински съветници, много граждани. Благоевград има нуждата от това място, особено в днешните времена, толкова смутни, сякаш сме заплашени отвсякъде и в същото време подтикнати винаги да заемем страна срещу някого. В тези времена, в които е толкова лесно да се изгубиш, ние имаме нужда от този пристан, където можем да се намерим, защото най-лесно е да враждуваме по между си най-лесно е да пожелаем лошото на врага си, но за друго сме създадени. И другото ще ни спаси в тези времена, „защото сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш", е казано в псалом 50. И тогава, когато загубим всеки път и надежда и отидем в Божия храм ние знаем, че има кой да ни посрещне, да ни утеши, да се покаем и намерим спасение. Благодаря на Българската православна църква, на църковното настоятелство, на проектантите и експертите за партньорството и усилията, които са положили. Благодаря и на първите дарители и на всички, които вече заявиха своята подкрепа", заяви в приветствието си кметът Методи Байкушев и подчерта значението на общата воля и обществената подкрепа за реализирането на храма като символ на духовност, приемственост и бъдеще.

Неврокопският митрополит Серафим също отправи послание към присъстващите, като подчерта значението на единството и вярата в реализирането на това дългогодишно начинание.

Визията и концепцията на архитектурния проект бяха представени от автора му – арх. Георги Витанов.

Композицията на храма следва каноните на православната църковна архитектура. Сградата е организирана на няколко функционални нива, които включват параклис, помещения за социални дейности и технически зони. На партера е разположен основният кораб на храма, на второ ниво е оформен балкон с визуална връзка към централното пространство, а в камбанарията – галерия.

Идеята за изграждане на храм, посветен на св. вмчк Мина, има дълга история, започнала още през първата половина на ХХ век, когато Благоевград (тогава Горна Джумая) се утвърждава като важен административен и духовен център в региона. През годините инициативата преминава през различни етапи, среща трудности, но остава жива благодарение на усилията на духовници, местната власт и гражданите.

С решение на Общинския съвет от ноември 2022 г. имотът за изграждане на храма е дарен на Българската православна църква в лицето на Неврокопската света митрополия. Теренът е в непосредствена близост до открития пазар в Благоевград.

За реализирането на този проект Неврокопска света митрополия, с подкрепата на Община Благоевград, разкри дарителска сметка.