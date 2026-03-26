Трима са задържани за престъпления против политическите права на гражданите в Кърджалийско (Обновена)

Трима са задържани за престъпления против политическите права на гражданите в област Кърджали, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. Единият от случаите беше обявен от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев в профила му във Фейсбук още снощи. Става въпрос за шефа на пощата в Кърджали. Според първоначалните данни на полицията 43-годишният шеф е искал от неправетилествена организация при раздаването на хранителни продукти на жители на кирковското село Бенковски да обясняват, че помощите са благодарение на една политическа сила и са във връзка с предстоящите избори.

В махала Дардере на кърджалийското село Перперек е задържана 58-годишна, след като в търговски обект са открити и иззети тетрадки със списъци и пари.

При извършено претърсване в помещение в Крумовград вчера са открити и иззети големи суми от различна валута. По случая в управлението в Крумовград за срок до 24 часа по Закона за МВР е задържан 67-годишен. Според публикация на Георги Кандев в профила му във Фейсбук задържаният е предлагал пари срещу гласуване на предстоящите избори.

"В метална каса бяха открити 11 000 евро, 605 000 турски лири, 8 505 британски лири, 6 700 швейцарски франка и 7 900 щатски долара в брой", пише Георги Кандев.

И по трите случая се водят бързи производства.