INSAIT представи ново поколение изкуствен интелект и обновен чат BgGPT за всеки

INSAIT пуска обновен чат BgGPT за всеки - собствен суверенен изкуствен интелект, което е от стратегическо значение за България. Това обяви основателят и научен директор на института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии проф. Мартин Вечев.

От днес новите функционалности са достъпни за свободно ползване за българските потребители и институции. Внедряват го във всички публични институции като НАП и Сметната палата например. Новата версия осигурява защита на данните.

Публичният чат е безплатен и е с надграждане на версията, която пуснахме преди година, обясни проф. Вечев.

Платформата осигурява гласово разпознаване, обработка на текст, картинки и други.

Националните отворени модели като BgGPT придобиват изключително стратегическо значение в контекста на усилията на държавите да постигнат технологичен суверенитет и защита на данните при използването на изкуствен интелект, обобщиха от INSAIT.