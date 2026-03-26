Работна група „Водно бъдеще Русе" очерта мерки за устойчиво управление на водните ресурси

В Община Русе се проведе работно заседание на междуинституционалната работна група „Водно бъдеще Русе", сформирана със заповед на кмета Пенчо Милков. Инициативата има за цел чрез конкретни стъпки да намери иновативни решения за оползотворяване на дъждовната вода в контекста на климатичните промени и зачестяващите периоди на засушаване. Заседанието бе водено от заместник-кмета Златомира Стефанова и премина към детайлен анализ на научни и статистически данни.

По време на срещата бяха представени експертни доклади с реални данни от ключови институции. Ас. д-р Емил Иванов, ръководител на НИМХ - Русе, филиал Варна, представи подробна информация за валежите през последните 6 години, като подчерта силно неравномерния им режим и тревожната тенденция, че последните 11 г. са сред най-топлите в историята на метеорологичните наблюдения. Инж. Николай Пеев от ВиК– Русе разясни, че водоснабдяването в региона зависи изцяло от подземни източници, които не са неизчерпаеми. Като част от проучванията бе разгледана и информация от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав (ИАППД) относно нивата на реката, както и данни от Съюза на лесовъдите за критичното засушаване в Североизточна България.

След излагане на доклади експертите се обединиха в мнението си, че макар и с различни и неравномерни показатели, дъждовната вода е ценен и безплатен ресурс. Нейното правилно управление би създало стратегически запас, който да замени използването на питейна вода за поливане, миене на градските пространства и други технологични нужди. За следващия етап от работата бе предложено в групата да бъдат включени хидроинженер и инженер геолог, които да анализират зоните с най-голям водосбор в градската среда.

Работната група очерта пет стратегически насоки за бъдещо развитие. Първата предвижда изграждане на резервоари на подходящи места в града за поливане, миене на улици и пожарогасене. Обсъден бе и въпросът за по-мащабна инвестиция за бъдещо проектиране на отделна канализация за дъждовни води. Втората и третата насока са фокусирани върху внедряване на системи за събиране на вода в административни сгради и подобряване на градската среда чрез използване на водопропускливи настилки и синьо-зелена инфраструктура. Четвъртото направление обхваща комуникационни кампании за насърчаване на гражданите и бизнеса към екологични практики, а петото предвижда обсъждане на залесяване с растителни видове, устойчиви на засушаване.

В търсене на най-добрите световни практики Община Русе продължава установения контакт със сенатската администрация в Берлин, Германия. Предстои провеждането на онлайн среща за професионален обмен на опит в управлението на дъждовните води, като експертите от работната група ще имат възможност да се запознаят с вече приложените решения в Берлин.

Паралелно с това бе обсъдена възможността Община Русе заедно с партньори от другите допустими институции да кандидатства с пилотен проект по четвъртата покана на Европейската градска инициатива (EUI – Innovative Actions), който попада в приоритетната тема за климат, околна среда и чиста енергия. Предложението предвижда внедряване на иновативни решения със синьо-зелена инфраструктура за ефективно управление, събиране и повторна употреба на дъждовните води. Проектът предлага финансиране до 2 млн. евро за внедряване на иновативни водни технологии.

Следващата работна среща на групата ще се проведе след изготвянето на допълнителни доклади от новопривлечените експерти по хидрология и геология, които ще положат основата за разработването на конкретен план за работа. Този план ще включва и подготовката на предложения за законодателни промени на местно ниво чрез разработването на нова наредба. Преди въвеждането на нормативните промени Община Русе предвижда да проведе информационна кампания с цел гражданите и бизнесът да бъдат активно включени в опазването на водните ресурси.