Измамник от Пловдив измъкнал над 415 хил. евро, убеждавал хора да "инвестират" срещу 20% печалба

Завлечените са от Пловдив, Цалапица, Браниполе, Пазарджик, Мало Конаре и Стамболийски

Служители на пловдивския отдел "Икономическа полиция" пресякоха престъпна схема за инвестиционна измама. Схемата била прикрита като онлайн платформа, в която изкуствен интелект търгува с криптовалути, а "инвеститорите" печелят. Разследващите събрали доказателства, че в основата на всичко стои 48-годишен пловдивчанин, който "чрез комбинация от психологически манипулации и добри познания и умения в сферата на инвестирането" е извършил финансови злоупотреби в особено големи размери, съобщиха от МВР.

На този етап са документирани 10 случая, при които мъжът е отнел от частни лица над 415 хиляди евро. За да набира жертвите си, той организирал срещи предимно с жители на малки населени места. Представял се за посредник на въпросната инвестиционна платформа, известна в киберпространството с класически белези на финансова пирамида. Пред присъстващите обаче демонстрирал, че всичко е законно и показвал какви високи печалби носи. Възползвайки се от ниската финансова култура на хората и естественото желание за по-високи и сигурни приходи, пловдивчанинът успявал да ги убеди, че става въпрос за автоматизирана търговия с криптовалути, която носела между 15 и 20 процента доходност на месец. Измамникът прилагал и психологически натиск, като внушавал на хората, че не трябва да изпускат "уникалната възможност" да се издържат по този начин, без да работят другаде.

Съгласилите се потенциални инвеститори предоставяли лични данни, за да им бъдат създадени акаунти в платформата. Допълнително доверие у тях се поддържало чрез частични плащания в брой под формата на дивиденти, участие в активна инвестиционна общност и постоянен обмен на информация в мобилно приложение. При опити за изтегляне на средства обаче, достъпът до профилите бил ограничаван или напълно прекратяван, а комуникацията с "посредника" – прекъсвана.

Разследващите изяснили и начинът на работа на схемата. Първоначално потърпевшите превеждали пари по банков път – често към сметки, представяни като "лични инвестиционни акаунти" или на трето лице, роднина на извършителя. После средствата се трансформирали в криптовалута чрез реални и регулирани криптоборси, което създавало усещане за легитимност. На следващ етап парите се прехвърляли към т.нар. "електронен портфейл", контролиран от въпросната платформа, преобразували се във вътрешни токени, които нямат реална стойност извън платформата и се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал фиктивен растеж на печалбите.

Наред с това е установено, че от края на юни 2022 г. до началото на февруари 2026 г. по личната сметка на 48-годишния пловдивчанин от физически лица са постъпили над 82 хиляди евро, а самият той си е внесъл на каса над 136 хиляди евро. Същевременно с изходящи преводи и транзакции е изтеглил 235 хиляди евро, посочвайки разходи за наем на жилище, месечни вноски по заем към чужда банка, покупка на апартамент и гараж, лизинг на луксозен автомобил.

При проведена специализирана операция на 18 март мъжът е задържан, а при претърсвания на ползвани от него адреси в Пловдив и областта са открити и иззети множество доказателства за престъпната дейност, сред които компютърни системи, мобилни устройства и документи. Събраните материали са докладвани в Районната прокуратура. От там обясниха, че мъжът вече е привлечен към наказателна отговорност.

По данни на прокуратурата измамите са извършвани в Пловдив, Цалапица, Браниполе, Пазарджик, Мало Конаре и Стамболийски. Сред най-ощетените са 30-годишен мъж, олекнал с 280 000 долара, 41-годишен, който дал 10 000 долара и жена на 31 г. - 53 000 евро.